logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Elena se ljubi sa majkom Vericom Rakočević: Snimak sa rođendana zapalio mreže, svi u nevjerici koliko ima godina

Elena se ljubi sa majkom Vericom Rakočević: Snimak sa rođendana zapalio mreže, svi u nevjerici koliko ima godina

Autor Jelena Sitarica
0

Dizajnerka Elena Karaman proslavila je 55. rođendan, a na mrežama je podijelila detalje

Elena se ljubi sa majkom Vericom Rakočević Izvor: Instagram printscreen / elenakaraman.essence

Dizajnerka Elena Karaman organizovala je intimnu proslavu rođendana sa najbližima iz svog okruženja, a snimci su brzo napravili bum na mrežama.

Lijepa slavljenica blistala je u elegantnom crnom izdanju dok je duvala svjećice sa torte, a mnogima je nevjerovatno da proslavlja čak 55. rođendan.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Posebnu pažnju privukao je izuzetno emotivan trenutak kada je Elena podijelila poljubac sa svojom majkom, inače poznatom modnom kreatorkom Vericom Rakočević. 

Elena i Verica
Izvor: Ig elenakaraman.essence

Nakon objave videa, brojni pratioci i prijatelji zasuli su dizajnerku čestitkama, ne štedeći komplimente na račun njenog nevjerovatno mladolikog izgleda na pragu šeste decenije.

Pogledajte još njenih slika:

 Inače, dizajnerka je još prije dvije godine kupila kuću u Provansi, ističući da će to biti njena "oaza mira", a nedavno je sve iznenadila kadrovima odatle.

Dizajnerka se snimala u slobodnijem izdanju, bez odjeće, a o ovim kadrovima dugo se pričalo:


(/MONDO)

Tagovi

elena karaman verica rakočević rođendan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ