Dizajnerka Elena Karaman proslavila je 55. rođendan, a na mrežama je podijelila detalje

Izvor: Instagram printscreen / elenakaraman.essence

Dizajnerka Elena Karaman organizovala je intimnu proslavu rođendana sa najbližima iz svog okruženja, a snimci su brzo napravili bum na mrežama.

Lijepa slavljenica blistala je u elegantnom crnom izdanju dok je duvala svjećice sa torte, a mnogima je nevjerovatno da proslavlja čak 55. rođendan.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Posebnu pažnju privukao je izuzetno emotivan trenutak kada je Elena podijelila poljubac sa svojom majkom, inače poznatom modnom kreatorkom Vericom Rakočević.

Elena i Verica

Izvor: Ig elenakaraman.essence

Nakon objave videa, brojni pratioci i prijatelji zasuli su dizajnerku čestitkama, ne štedeći komplimente na račun njenog nevjerovatno mladolikog izgleda na pragu šeste decenije.

Pogledajte još njenih slika:

Inače, dizajnerka je još prije dvije godine kupila kuću u Provansi, ističući da će to biti njena "oaza mira", a nedavno je sve iznenadila kadrovima odatle.

Dizajnerka se snimala u slobodnijem izdanju, bez odjeće, a o ovim kadrovima dugo se pričalo:

Vidi opis Elena se ljubi sa majkom Vericom Rakočević: Snimak sa rođendana zapalio mreže, svi u nevjerici koliko ima godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/prinstcreen/elenakaraman.essence Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/prinstcreen/elenakaraman.essence Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/prinstcreen/elenakaraman.essence Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/prinstcreen/elenakaraman.essence Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/prinstcreen/elenakaraman.essence Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/prinstcreen/elenakaraman.essence Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/prinstcreen/elenakaraman.essence Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/prinstcreen/elenakaraman.essence Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/prinstcreen/elenakaraman.essence Br. slika: 9 9 / 9 AD



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