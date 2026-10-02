Dizajnerka Elena Karaman proslavila je 55. rođendan, a na mrežama je podijelila detalje
Dizajnerka Elena Karaman organizovala je intimnu proslavu rođendana sa najbližima iz svog okruženja, a snimci su brzo napravili bum na mrežama.
Lijepa slavljenica blistala je u elegantnom crnom izdanju dok je duvala svjećice sa torte, a mnogima je nevjerovatno da proslavlja čak 55. rođendan.
Pogledajte kako je sve izgledalo:
Elena se ljubi sa majkom Vericom Rakočević: Snimak sa rođendana zapalio mreže, svi u nevjerici koliko ima godina
Posebnu pažnju privukao je izuzetno emotivan trenutak kada je Elena podijelila poljubac sa svojom majkom, inače poznatom modnom kreatorkom Vericom Rakočević.
Nakon objave videa, brojni pratioci i prijatelji zasuli su dizajnerku čestitkama, ne štedeći komplimente na račun njenog nevjerovatno mladolikog izgleda na pragu šeste decenije.
Pogledajte još njenih slika:
Inače, dizajnerka je još prije dvije godine kupila kuću u Provansi, ističući da će to biti njena "oaza mira", a nedavno je sve iznenadila kadrovima odatle.
Dizajnerka se snimala u slobodnijem izdanju, bez odjeće, a o ovim kadrovima dugo se pričalo:
Elena se ljubi sa majkom Vericom Rakočević: Snimak sa rođendana zapalio mreže, svi u nevjerici koliko ima godina
(/MONDO)