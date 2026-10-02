Državni sekretar MUP-a Petar Koprivica kazao je da Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji je stupio na snagu 7. avgusta, već daje vidljive rezultate u pogledu bezbjednosti građana na putevima.

Izvor: MUP Crne Gore

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) nastavlja aktivnosti na analizi i preispitivanju postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, prenosi CdM.

Tim povodom održan je sastanak predstavnika MUP-a, Ministarstva saobraćaja, Univerziteta Crne Gore, Uprave za saobraćaj i Sekretarijata za saobraćaj, na kojem je bilo riječi o narednim koracima u stručnoj analizi postojećih ograničenja, ali i drugim mjerama koje mogu doprinijeti većoj bezbjednosti u saobraćaju.

Državni sekretar MUP-a Petar Koprivica kazao je da Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji je stupio na snagu 7. avgusta, već daje vidljive rezultate u pogledu bezbjednosti građana na putevima.

“Današnji sastanak bio je prilika razgovaramo o tome kako da postojeća ograničenja brzine i druge elemente saobraćajne infrastrukture sagledamo na osnovu struke i relevantnih podataka“, istakao je on.

Koprivica je naglasio da namjera nije povećanje dozvoljene brzine samo po sebi, već da ograničenja budu realna, funkcionalna i prilagođena uslovima koji vladaju na konkretnim putnim dionicama.

Najavio je i organizaciju panel diskusija i gostovanja, kako bi se dodatno doprinijelo podizanju svijesti građana o značaju bezbjednog ponašanja u saobraćaju.

Miroslav Mašić, v.d. generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja, kazao je da je kroz strateške dokumente već prepoznata potreba da se analiziraju postojeća vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija.

„Cilj je da se unaprijedi bezbjednost saobraćaja sa aspekta puta kao jednog od faktora koji utiču na bezbjednost. U prethodnom periodu realizovano je više projekata. Završeno je unapređenje bezbjednosti na putnim pravcima Lipci–Čevo i Kolašin–Mateševo, dok su u toku radovi na putnom pravcu Cetinje–Budva. U narednom periodu radićemo provjeru bezbjednosti i na drugim dionicama i unapređivati saobraćajnu signalizaciju i opremu puta“, kazao je Mašić.

Doc. dr Boško Matović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore kazao je da istraživanja ukazuju na to da je brzina jedan od važnih faktora rizika za nastanak saobraćajnih nezgoda, ali i za povećanje težine posljedica u slučaju njihovog nastanka, piše CdM.

„Sa druge strane, kredibilnost postavljanja saobraćajne signalizacije je veoma važna. Danas smo se usaglasili da sa stručnog i akademskog aspekta analiziramo uspostavljena ograničenja brzine i damo doprinos da se naučna saznanja i rezultati istraživanja implementiraju u ovaj proces“, kazao je on.

Iz MUP-a je saopšteno da će eventualne izmjene postojećih ograničenja biti razmatrane nakon što bude sprovedena stručna analiza i sagledani svi relevantni pokazatelji.