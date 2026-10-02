Iz Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori saopšteno je da otvaranje NCC-a predstavlja značajan korak u unapređenju sistema integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori.

Izvor: Dati Bendo/European Commission

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen danas će, zajedno sa crnogorskim zvaničnicima, otvoriti novi Nacionalni koordinacioni centar (NCC) Granične policije Crne Gore, prenosi Dan.

Iz Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori saopšteno je da otvaranje NCC-a predstavlja značajan korak u unapređenju sistema integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori.

Tokom boravka u Podgorici, fon der Lajen je u četvrtak poručila da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao svoju 28. članicu do 2028. godine, uz najavu da će joj Brisel pružati podršku na putu ka članstvu.

Nakon razgovora sa premijerom Milojkom Spajićem, ona je na konferenciji za novinare ocijenila da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u sprovođenju reformi i da se nalazi u završnoj fazi pristupnih pregovora.

„Mi vjerujemo u Crnu Goru kao 28. članicu do 2028. i pružićemo vam podršku cijelim putem. Možete da računate na nas“, poručila je fon der Lajen.