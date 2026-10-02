Toni Parker tvrdi da je istina oko Žofrija Lovernja drugačija i da nema nikakvih sankcija za Asvel u ovom momentu

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Asvel je tokom ljeta u ogromnim problemima, prvo zbog laganja oko budžeta koji je najavljen kao najveći ikada. Onda su igrači počeli da odlaze, pa se sada u svemu tome pojavio i "slučaj Žofri Lovernj".

Prema informacijama koje je pustio "Jurohups" Toni Parker i francuski klub mu duguju 300.000 eura, dvije rate nisu stigle i slučaj je završio na BAT-u i navodno je francuski klub pod zabranom dovođenja igrača zbog toga. Ali, nekadašnji NBA šampion tvrdi da je istina drugačija.

S obzirom na sva obećanja i na sve što je pričao, teško je sa sigurnošću reći koja strana je u pravu u ovom slučaju...

Šta kaže Toni Parker?

Vidi opis Toni Parker: "Istina oko Žofrija Lovernja je drugačija" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Toni Parker se oglasio za francuske medije i naglašava da je situacija drugačija oko cijelog tog slučaja.

"Klub je svjestan da postoji zahtjev od strane Lovernja, saznali smo to preko medija. Da vas podsetim, mi smo napravili međusobni prekid saradnje sa kompenzacijom prema igraču i sve to je učinjeno 30. juna 2025. godine. Evroliga je zahtijevala dodatne informacije od nas i trenutno im sve to prosleđujemo. Proces je u toku, nema nikakvih sankcija niti zabrana za klub. U stalnom kontaktu smo sa Evroligom i tražimo način da riješimo situaciju", rekao je Parker za "Bebasket".