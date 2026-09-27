Premijer Milojko Spajić saopštio je na mreži X da ova odluka, kako navodi, predstavlja potvrdu odgovornog vođenja javnih politika i odlučnosti u sprovođenju reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Još jedan pozitivan signal za ekonomsku i finansijsku stabilnost Crne Gore – agencija Moody’s unaprijedila je kreditni rejting države, uz povoljnije izglede za njegov dalji rast.

Premijer Milojko Spajić saopštio je na mreži X da ova odluka, kako navodi, predstavlja potvrdu odgovornog vođenja javnih politika i odlučnosti u sprovođenju reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Prema njegovim riječima, napredak u reformskom procesu doprinosi jačanju institucija, povećanju povjerenja i unapređenju međunarodnog ugleda Crne Gore.