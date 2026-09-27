Premijer Milojko Spajić saopštio je na mreži X da ova odluka, kako navodi, predstavlja potvrdu odgovornog vođenja javnih politika i odlučnosti u sprovođenju reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Još jedan pozitivan signal za ekonomsku i finansijsku stabilnost Crne Gore – agencija Moody’s unaprijedila je kreditni rejting države, uz povoljnije izglede za njegov dalji rast.
Premijer Milojko Spajić saopštio je na mreži X da ova odluka, kako navodi, predstavlja potvrdu odgovornog vođenja javnih politika i odlučnosti u sprovođenju reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Prema njegovim riječima, napredak u reformskom procesu doprinosi jačanju institucija, povećanju povjerenja i unapređenju međunarodnog ugleda Crne Gore.
Još jedna potvrda napretka Crne Gore - Moody's je podigao kreditni rejting i izglede za dalje poboljšanje! Ovo je jasan dokaz odgovornog odnosa i odlučnosti u sprovođenju reformi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji čime jačamo institucije i ugled https://t.co/54ZLwFGgIx— Milojko Spajić (@MickeySpajic)September 27, 2026