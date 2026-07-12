Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je čestitku predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Tramp je istakao da Dan državnosti predstavlja priliku za obilježavanje trajnog prijateljstva dvije zemlje, izgrađivanog tokom više od 120 godina diplomatskih odnosa.

„To je veza koja je dodatno ojačala otkako je Crna Gora, prije nešto više od dvije decenije, obnovila svoju nezavisnost“, naveo je predsjednik Tramp.

On je poručio da očekuje dalje širenje partnerstva Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država u godinama koje dolaze.

Posebno je ukazao na značaj nedavno usaglašenog međuvladinog sporazuma.

„Privatni sektor Sjedinjenih Američkih Država, najdinamičniji svjetski pokretač investicija, rasta i inovacija, u idealnoj je poziciji da sa Crnom Gorom sarađuje na projektima u oblastima infrastrukture, energetike, bezbjednosti i tehnologije“, istakao je predsjednik Tramp.

U čestitki je naglašen i značaj savezništva Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država u očuvanju regionalne bezbjednosti i odbrani zajedničkih demokratskih vrijednosti.

„Ponosni smo što stojimo uz Crnu Goru, našu saveznicu“, poručio je predsjednik Tramp i poželio građanima Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država trajan mir i prosperitet u narednom periodu.