"Predsjednik je podsjetio i na činjenicu da funkciju sudije Ustavnog suda trenutno obavlja lice kojem je istekao ustavni mandat sudije Ustavnog suda, te da svakodnevno učestvuje u donošenju odluka te institucije".

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je dopis predsjednici Ustavnog suda Crne Gore Snežani Armenko, ukazujući na potrebu da Ustavni sud prepozna hitnost i društveni značaj predmeta koje je podnio radi ocjene ustavnosti više zakonskih odredbi.

On je, kako se navodi u saopštenju, podsjetio da je Ustavnom sudu podnio nekoliko predloga za ocjenu ustavnosti i to:

– odredbi člana 38 stav 1 tač. 2, 6, 7 i 9 Zakona o Vojsci Crne Gore, kao i odredbi člana 38 stav 1 tačka 11 i člana 103 stav 2 i 5 istog Zakona; predlog od 16. februara, 2026. godine;

– odredbe člana 15 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”, br. 11/15, 55/19, 92/25) predlog od 31. marta, 2026. godine;

– odredbe člana 15 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”, br. 11/15, 55/19, 92/25, 31/26 i 71/26); predlog od 12. juna, 2026. godine.

“Imajući u vidu posljedice koje primjena osporenih zakonskih odredbi svakodnevno proizvodi u praksi, te njihovu upitnost sa aspekta ustavnosti, cijenim da bi pravovremena odluka Ustavnog suda o ovim pitanjima bila od izuzetnog značaja po zaštitu javnog interesa”, rekao je Milatović.

Dodaje se da je posebno je ukazano na stavove koje je u međuvremenu zauzeo Upravni sud Crne Gore u presudi broj U.br. 2541/26 od 11. maja 2026. godine, a koji se odnose na primjenu osporenih odredbi Zakona o Vojsci.

Milatović je podsjetio i na činjenicu da funkciju sudije Ustavnog suda trenutno obavlja lice kojem je istekao ustavni mandat sudije Ustavnog suda, te da svakodnevno učestvuje u donošenju odluka te institucije.

„U cjelosti uvažavajući nezavisnost Ustavnog suda i njegovo pravo da samostalno odlučuje o pitanjima koja su mu data u nadležnost, a imajući u vidu neophodnost očuvanja pravne sigurnosti, ukazujem na potrebu da Ustavni sud prepozna hitnost i društveni značaj ovih predmeta, te da donese konačne odluke o podnesenim predlozima“, poručio je predsjednik Milatović.