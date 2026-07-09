"Večeras, ovdje na Cetinju, među ljudima koji svojim radom grade našu Crnu Goru, vidimo zašto naša zemlja ima snagu da postane naredna članica Evropske unije. Okupili smo ovdje večeras ljude koji svakog dana pokazuju zašto Crna Gora jeste već dio Evrope" poručio je on.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je večeras na Cetinju bio domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore.

"Večeras, ovdje na Cetinju, među ljudima koji svojim radom grade našu Crnu Goru, vidimo zašto naša zemlja ima snagu da postane naredna članica Evropske unije. Okupili smo ovdje večeras ljude koji svakog dana pokazuju zašto Crna Gora jeste već dio Evrope" poručio je on.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Milatovićev govor prenosimo u cjelosti:

"Srećan Dan državnosti Crne Gore. Večeras smo se okupili na prijestonom Cetinju da zajedno proslavimo 13. jul, datum kada su u dva vijeka ispisane najsvjetlije stranice crnogorske istorije - 1878. godine kada je Crna Gora međunarodno priznata i 1941. godine kada je ustala da se brani od okupatora.

Zato je 13. jul simbol crnogorske državnosti. A država, država su zapravo njeni ljudi.

Jutros, dok je Crna Gora još spavala, ljekar i medicinska sestra završavali su noćnu smjenu. Za njih je to bio još jedan radni dan. Za pacijente i njihove porodice oni su bili lice naše države.

Svakog dana, učiteljice, nastavnice, profesori širom Crne Gore neumorno rade na tome da oblikuju ono što je garant opstanka i napretka svake zemlje – njenu mladost. Njihov rad je lice naše države.

Država je najjača onda kada nijedan čovjek nije sam. Država je uspješna kada učiteljica zna da iza dječje tišine često stoji potreba za podrškom. Kada ljekar sjedi pored svog pacijenta. Kada vatrogasac spašava imovinu od požara. Kada roditelji znaju da njihovo dijete ima šansu. Kada sudija sudi po zakonu. Kada predsjednik opštine radi na razvoju lokalne zajednice i u interesu građana.

Među nama su večeras ljudi koji svojim radom svakog dana preuzimaju odgovornost za Crnu Goru: sudije i tužioci, dekani, predstavnici opština, direktori škola i bolnica, predstavnici civilnog društva, kulture i medija, privrednici, predstavnici udruženja boraca i naši ljudi iz dijaspore.

Sa nama su i vatrogasci, policajci, izviđači, volonteri, odlikovani građani, najbolji đaci, medicinske sestre i tehničari, učiteljice, nastavnici i profesori. Sa nama su oni koji Crnu Goru svakog dana čine boljom.

Poštovani prijatelji,

Prije sto četrdeset osam godina, 13. jula 1878. godine, Crna Gora je dobila međunarodno priznanje. Potvrđeno nam je pravo da postojimo pod svojim imenom i da sami uređujemo svoju budućnost.

Prije osamdeset i pet godina, 13. jula 1941. godine, naši preci podigli su ustanak protiv fašizma. Branili su vjeru u život, vjeru u slobodu i vjeru u dostojanstvo. I nijesu svi nosili uniforme. Neki su nosili samo vjeru da čovjek mora ostati uspravan kada dođu vremena u kojima je lakše ćutati nego govoriti, lakše pokleknuti nego ustati.

Prije dvadeset godina, 21. maja 2006. godine, obnovili smo nezavisnost Crne Gore. Preuzeli smo odgovornost da sami gradimo budućnost svoje države.

Međutim, kao što poslije 13. jula nijesu ostvareni svi ideali za koje su naši preci položili živote, tako ni nakon obnove nezavisnosti i demokratskih promjena 2020. i 2023. godine nijesmo ostvarili sve ono što su građani s pravom očekivali.

Istorija nas uči da ni najveće pobjede nijesu dovoljne ako nakon njih izostanu sloboda mišljenja, pravda i poštovanje dostojanstva ama baš svakog čovjeka.

Poštovani prijatelji,

Ova tri velika datuma naše istorije nas obavezuju da slobodu koju smo naslijedili svakodnevno potvrđujemo izgradnjom pravednije i uspješnije države i poštovanjem prema svim njenim građanima.

Nikada ne smijemo odustati od države u kojoj se poštenje više isplati od prevare, znanje od poslušnosti, a odgovornost od političke podobnosti.

Dragi učenici,

U mnogim kućama širom Crne Gore postoji sto za kojim dugo gori svjetlo lampe. Na tom stolu su knjige, kompjuter i telefon utišan da bi se učilo u miru. Vaš trud obavezuje državu da vam otvori vrata. Da znanje bude cijenjeno, talenat razvijan, a rad uvijek nagrađen.

Naš posao je da Crnu Goru gradimo kao zemlju u kojoj mladi mogu da se školuju, rade, stvaraju porodicu i podižu svoju djecu u svakom njenom gradu sa sigurnošću koju očekuju od savremene, evropske države.

Poštovane doktorke i doktori, medicinske sestre i tehničari,

U hitnoj pomoći jedan minut ima posebnu težinu. U tom jednom minutu vidi se koliko znači kada sistem radi. Građani vas pamte po trenutku kada ste im vratili nadu, po noći u kojoj ste ostali uz njih i po sigurnosti koju ste pružili njihovim porodicama.

Solidarnost i snaga države počinje tamo gdje se čovjek osjeća sigurno. Zato su dostupna zdravstvena zaštita, dobra oprema, stručni timovi i dostojanstveni uslovi rada obaveza države kako prema pacijentima, tako i prema našim zdrastvenim radnicima.

Drage učiteljice i učitelji, nastavnice i nastavnici, profesorke i profesori,

Vi djeci dajete znanje, učite ih da razmišljaju, da pripadaju zajednici. Jer zemlja koja ulaže u učitelje, ulaže u svoju budućnost.

Poštovani prijatelji,

Posebno mi je zadovoljstvo da pozdravim večeras i naše počasne goste,

Predsjednice Slovenije, draga Nataša, hvala Vam za iskreno partnerstvo i povjerenje između Slovenije i Crne Gore. Vaša podrška večeras na Cetinju predstavlja snažan izraz bliskosti naših država i zajedničke posvećenosti evropskim vrijednostima, stabilnosti i prosperitetu.

Predsjedniče Milanoviću, hvala Vam što zajedno radimo na čuvanju prijateljstva između Crne Gore i Hrvatske. Vaše prisustvo predstavlja potvrdu naše zajedničke posvećenosti jačanju naših međudržavnih veza.

Draga evropska komesarko za proširenje, draga Marta, Vi ste već domaća ovdje, a Vaš dolazak ima poseban politički i simbolički značaj. Ovaj dan potvrđuje kontinuitet crnogorske državnosti, slobodarske tradicije ove zemlje i savremenog evropskog opredjeljenja. Hvala što ste večeras sa nama.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Poštovani prijatelji,

Prije nešto više od mjesec dana, Crna Gora je u Tivtu ugostila lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana.

Večeras, ovdje na Cetinju, među ljudima koji svojim radom grade našu Crnu Goru, vidimo zašto naša zemlja ima snagu da postane naredna članica Evropske unije. Okupili smo ovdje večeras ljude koji svakog dana pokazuju zašto Crna Gora jeste već dio Evrope.

Poštovani prijatelji,

Evropska unija za nas nije cilj zato što neko to od nas očekuje. Ona je prirodan nastavak puta koji je počeo mnogo prije nas, onoga dana kada je Crna Gora odlučila da sloboda, dostojanstvo i evropske vrijednosti budu njena trajna orijentacija. Onoga puta koji je započeo 13. jula!

Zato, evropski put nije odricanje od našeg identiteta. Naprotiv. To je način da ga sačuvamo u svijetu koji poštuje slobodu, koji poštuje pravo i koji, prije svega, poštuje čovjeka.

Evropa za nas nije samo mjesto kojem pripadamo. To je način na koji želimo da uređujemo svoju državu.

Danas taj put mora značiti vrlo konkretne stvari: termin kod ljekara bez molbe i bez poznanstva. Jednaku šansu za dijete sa sjevera i dijete iz Podgorice. Posao koji se dobija znanjem, radom i sposobnošću. Porodicu koja može da planira budućnost i institucije koje svakog čovjeka tretiraju sa poštovanjem.

Evropski posao završava se ovdje kod kuće. U Crnoj Gori. U našim školama, bolnicama, sudovima, opštinama, preduzećima i porodicama.

Evropski zakoni i standardi su važan putokaz, ali ne mogu zamijeniti našu odgovornost.

Nijedna institucija izvan Crne Gore ne može uraditi naš posao za nas. Taj posao rade ljudi svakoga dana, koji svakoga jutra dolaze na svoje radno mjesto da služe građanima Crne Gore.

Zato se danas ne mjeri samo brzina našeg evropskog puta. Mjeri se kvalitet države koju gradimo. Da li institucije rade po pravilima. Da li se pošten rad isplati. Da li mladi ljudi ovdje vide svoju budućnost.

Zato su pred nama su tri obaveze: plan, rad i rezultat.

Plan da vladavina prava, kvalitetno obrazovanje i snažno zdravstvo budu temelj države. Rad institucija koje po zakonu služe građanima.

Rezultat koji se vidi u životu svake porodice – u kući, u školi, u domu zdravlja, na radnom mjestu, u svakom našem selu i svakom našem gradu. To je dobar i siguran život u Crnoj Gori.

Zato danas ne slavimo samo ono što su generacije prije nas izborile. Slavimo i ono što tek treba da izgradimo. Jer država nije završeno djelo. Ona je posao koji svaka generacija iznova preuzima. Slavimo i svakog čovjeka koji svojim radom, znanjem i poštenjem ostavlja Crnu Goru boljom nego što ju je zatekao.

Uskoro će vatromet obasjati nebo iznad Cetinja. Njegova svjetlost trajaće nekoliko minuta. Ali postoji svjetlost koja traje mnogo duže. To je svjetlost ljudi koji svakoga dana grade Crnu Goru.

Svaka generacija Crne Gore imala je svoj zadatak i svoju odgovornost. Ovo je zadatak naše generacije. Da slobodu koju smo naslijedili pretočimo u državu u kojoj čovjek živi dostojanstveno, u kojoj radi i u kojoj ostaje. Državu u kojoj učenik zna da se znanje cijeni i da se trud prepoznaje. U kojoj mladi čovjek vidi razlog i priliku da svoju budućnost gradi ovdje. U kojoj svaki čovjek pošteno radi svoj posao, vjerujući da tako doprinosi i svojoj porodici i svojoj državi.

To će biti naša najveća pobjeda. To će biti najveća pobjeda naše generacije - da budućim generacijama ostavimo Crnu Goru pravedniju, snažniju i dostojniju onih koji su je stvarali.

Živjela nam Crna Gora. Srećan Dan državnosti.“