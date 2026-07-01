"Kabinet predsjednika Crne Gore stupio je u kontakt sa crnogorskim državljanima koji su bili privedeni i protiv kojih se vode postupci pred nadležnim organima Kosova", ističe se u saopštenju.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Očekujemo oslobađanje i povratak crnogorskih državljana koji su bili privedeni i protiv kojih se vode postupci na Kosovu, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

"Kabinet predsjednika Crne Gore stupio je u kontakt sa crnogorskim državljanima koji su bili privedeni i protiv kojih se vode postupci pred nadležnim organima Kosova", ističe se u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta su dodali da traže od nadležnih organa Kosova da se postupci vode u skladu sa najvišim međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava, uz puno poštovanje dostojanstva i procesnih prava svih lica protiv kojih se vode postupci.

"Istovremeno, Kabinet predsjednika Crne Gore očekuje njihovo oslobađanje i povratak u Crnu Goru, uz puno poštovanje principa zakonitosti i pravičnog postupka", piše u saopštenju.

Državljani Crne Gore Stefan Tatar, Mirko Žižić, Damjan Otašević, Darko Ašanin i Danilo Ljutić tvrde da su 28. juna, nakon što su prisustvovali liturgiji u manastiru Gračanica, privedeni i da su pretrpjeli torturu od pripadnika kosovske policije.

U saopštenju dostavljenom medijima navode da su bez ikakvog povoda lišeni slobode, odvedeni u policijsku stanicu i izloženi fizičkom i verbalnom nasilju, zbog čega su pojedini zadobili povrede koje su, kako tvrde, dokumentovane na video snimcima, kao i u ljekarskom izvještaju, koje nisu dostavili na uvid.

Inspektorat policije Kosova istražiće tvrdnje da su policijski službenici psihički i fizički maltretirali privedene osobe tokom obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu kod Prištine 28. juna.

Inspektorat policije je, u odgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE), naveo da nije primio nijednu prijavu, ali da će istraga biti pokrenuta po službenoj dužnosti.

Policija Kosova je tokom obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu privela 37 osoba, dok je Osnovni sud u Prištini u 36 slučajeva djelo kvalifikovao kao prekršaj - izazivanje nereda i ugrožavanje javnog reda i mira.

Presuda u tim predmetima trebalo bi da bude donesena danas..

Nova srpska demokratija (NSD) pozvala je predstavnike međunarodne zajednice u Prištini da, kako su juče saopštili iz te partije, zaštite državljane Crne Gore koji se nalaze na Kosovu i čekaju suđenje koje je zakazano za danas.

U saopštenju NSD-a se navodi da su "državljani Crne Gore preživjeli psihičku i fizičku torturu tamošnje policije u Gračanici i Gazimestanu”.