Sjednica Skupštine Glavnog grada biće održana 29. jula sa početkom u 10 časova, a odbornici će razmatrati ukupno 39 tačaka dnevnog reda

Izvor: Skupština glavnog grada

Među najvažnijim materijalima naći će se Izvještaj o radu gradonačelnika, kao i Predlog završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorice za 2025. godinu, prenosi Portal RTV Podgorica.

Dnevni red

1. Izvještaj o radu gradonačelnika, organa uprave, posebnih i stručnih službi Glavnog grada u 2025. godini.

2. Predlog Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorice za 2025. godinu.

3. Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2025. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2025. godini.

4. Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2025. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o prenosu gubitka ostvarenog u 2025. godini.

5. Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2025. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2025. godini.

6. Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2025. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2025. godini.

7. Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2025. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2025. godini.

8. Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2025. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2025. godini.

9. Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2025. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2025. godini.

10. Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Parking servis Podgorica“ d.o.o. za 2025. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti.

11. Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Putevi“ d.o.o. Podgorica za 2025. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti.

12. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2025. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli dobiti.

13. Izvještaj o radu Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada Podgorica za 2025. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka.

14. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2025. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka.

15. Izvještaj o radu JU „Gradsko pozorište“ Podgorica za 2025. godinu.

16. Izvještaj o radu JU Muzeji i galerije Podgorica za 2025. godinu.

17. Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ za 2025. godinu.

18. Izvještaj o radu JU KIC „Budo Tomović“ Podgorica za 2025. godinu.

19. Izvještaj o radu JU „Dječji savez“ Podgorica za 2025. godinu.

20. Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2025. godinu.

21. Izvještaj o radu JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2025. godinu.

22. Izvještaj o radu „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2025. godinu.

23. Program uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2026. godinu sa Programom urbane sanacije.

24. Predlog odluke o preuzimanju dijela duga po osnovu kreditnog zaduženja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica.

25. Predlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja komunalnim neopasnim građevinskim otpadom Glavnog grada Podgorice za period 2026–2029.

26. Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju DOO „Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada“ Podgorica.

27. Predlog odluke o osnivanju JU Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ – Podgorica.

28. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Aneks ugovora sa „Putevi“ d.o.o. Podgorica.

29. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Aneks ugovora sa „Parking servis Podgorica“ d.o.o.

30. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2026. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti.

31. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020–2025) za 2025. godinu.

32. Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti Glavnog grada za 2025. godinu.

33. Izvještaj o sprovođenju Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu za 2025. godinu.

34. Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Mijović Radenkom, za potrebe izgradnje kamenoloma na lokaciji Kuči.

35. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za praćenje realizacije projekta „Velje brdo“.

36. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za izradu izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine Glavnog grada.

37. Predlog odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje Odluke o mjesnim zajednicama.

38. Predlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad predsjednika savjeta mjesnih zajednica.

39. Izbor i imenovanja

Inicijativa za razrješenje članova Savjeta JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“.