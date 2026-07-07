Ukazuje i da najviše brine to što mali krug ljudi, kako ukazuje, misli da može donositi tako važne odluke.

Izvor: MEDIA BIRO

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić saopštio je, u razgovoru za Media Biro, da je u ponedjeljak tražio od Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ dostavljanje kompletne dokumentacije u vezi sa odlukom o brisanju Radosava Ljumovića iz naziva te gradske ustanove.

Već danas očekuje se i stručno mišljenje službe gradskog parlamenta.

„Nakon toga ćemo na kolegijumu, koji će biti u drugoj polovini ove sedmice, donijeti odluku o daljim koracima. Gdje je logika da se Skupština ne pita o tom procesu? Skupština je kolektivni organ. Odlučujemo zajedno“, poručio je Perić, dodajući da su Podgorici potrebni i Marko Miljanović i Radosav Ljumović kao primjeri čojstva, junaštva i antifašizma.

Ukazuje i da najviše brine to što mali krug ljudi, kako ukazuje, misli da može donositi tako važne odluke.

„Ako hoćete potpuno funkcionalno, ako idemo tom analogijom, da li bi to značilo da savjeti svih institucija mogu u nekoliko dana da promijene nazive svih institucija u Podgorici? Vratimo se proceduri. Osnažimo se pravom. Ne može se ovaj red koraka preskakati. Mislim da nije dobro da na bilo koji način unosimo emociju gdje joj nije mjesto, u smislu procedura“, naglasio je Perić.

Kada je riječ o sjednicama Skupštine Glavnog grada do kraja redovnih zasijedanja ovog ljeta, najavljuje da će se na dnevnom redu naći izvještaji o radu gradonačelnika, gradskih preduzeća i institucija. Takođe, odbornici će raspravljati i o finansijskim izvještajima, kao i o inicijativi za formiranje radnog tijela o Veljem brdu – državnom projektu izgradnje stanova.

Poručuje i da Skupština Glavnog grada, na čijem je čelu odnedavno, sada ide stopama osnaživanja.

„Višedecenijska praksa je bila da su odbornici tu da dignu ruku za ono što gradonačelnik predlaže. Sada mijenjamo tu praksu. Glavni korektiv treba da bude ono što je interes građana. Treba uvesti javnost što više u taj proces“, rekao je Perić i dodao da će već sljedeće sedmice pozvati na javnu raspravu građane iz različitih branši, zainteresovanu javnost i stručne ljude kada se bude raspravljalo o izvještajima o radu gradonačelnika, gradskih službi i institucija.

Perić ističe i da je važno pripremiti grad za požarnu sezonu, pa zaključuje da apel u vezi sa tim nije uputio gradonačelniku sa naredbodavne tačke, već da bi se pronašlo najbolje rješenje za građane i zajednicu.