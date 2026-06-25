Rekao je da voli konkretnije stvari, ali da izvještaju fali "jača koherentnost".

Izvor: Skupština glavnog grada

Izvještaju o radu gradonačelnik Podgorice Saše Mujovića fali jača koherentnost, saopštio je danas predsjednik Skupštine Glavnog grada Srđan Perić.

On je na konferenciji za medije u Skupštini Glavnog grada na pitanje da li je pročitao izvještaj o radu Mujović, kazao da jeste, pišu "Vijesti".

Rekao je da voli konkretnije stvari, ali da izvještaju fali "jača koherentnost".

"Osim što imamo spriječenu prinudnu upravu, počinjemo da ulazimo u period političke stabilnosti, gdje će se rezultati mjeriti onoliko koliko su kvalitetni, a javnost postaje arbitar odluka", kazao je Perić.

On je rekao da će dodatne stavove o izvještaju o radu Mujovića, "Preokret otkriti na plenumu".

On je rekao da su danas organizovane političke konsultacije, a da je okvir za narednu sjednicu lokalnog parlamenta druga polovina jula.

Perić je kazao da su ga od papirologije, dočekali izvještaj o radu Mujovića i Odluka o razmjeni zemljišta za potrebe kamenoloma u Kučima.

"Nakon današnjeg kolegijuma, upućen je dopis Mujoviću da se sretnemo i vidimo kako funkcioniše Skupština i Glavni grad", kazao je Perić.

Rekao je da su svi klubovi saglasni da se razmatraju izvještaji o radu Mujovića i gradskih preduzeća u paketu.

Perić je kazao da je bilo interpretacija da će biti "sječa", naglasivši da osobe koje rade dobro svoj posao neće biti otpuštene.

On je rekao i da će javnost sada imati veći uvid u rad i transparentnost.

Poručio je da očekuje od Mujovića stabilnost i ozbiljnost.

"I da kada je u pitanju ova vrsta političke situacije, ona treba da bude na taj način. U suprotnom, doći ćemo u bespredmetno medijsko prepucavanje kojeg su građani siti", izjavio je Perić, dodajući da će se sjutra sastati sa Mujovićem, prenose "Vijesti".

On je, odgovarajući na pitanje novinara "Vijesti" da li je Mujović dostavio Predlog završnog računa za prošlu godinu, kazao da oni materijali koji dolaze, biće odmah razmatrani.

"Da završni račun bi trebalo da dođe - vrlo važan dokument. Hajde da ne žurimo kada je u pitanju smjena (Mujovića)…", kazao je Perić.

On je kazao da su građani već dostavili inicijative, među kojima se jedna odnosila na zaštitu od požara.

Istakao je da je ovo korak ka osnaživanju lokalnog parlamenta.

"Ekstremno je važno da javnost bude uključena u ovaj proces…", kazao je Perić.