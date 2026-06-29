,,Na inicijativu građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića uputio sam gradonačelniku predlog za hitno obezbjeđivanje dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara”, kazao je Perić.

Izvor: Skupština glavnog grada

Predsjednik Skupštine Glavnog grada Podgorica, Srđan Perić, uputio je gradonačelniku Glavnog grada prof. dr Saši Mujoviću predlog za hitno obezbjeđivanje dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara.

,,Na inicijativu građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića uputio sam gradonačelniku predlog za hitno obezbjeđivanje dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara”, kazao je Perić.

Inicijativa, kako navodi, predviđa nabavku najmanje dva agregata veće snage, tri do pet agregata manje snage, kao i nekoliko stotina naprtnjača (leđnih raspršivača za gašenje požara).

“Prema infornacijama kojima raapolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području Kuča i Pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i sprečavanje njegovog širenja.

Vjerujem da je riječ o odgovornom i djelotvornom prijedlogu koji može doprinijeti zaštiti života, imovine i prirode, zbog čega očekujem da će nadležni organi ovu inicijativu razmotriti sa posebnom pažnjom prije vrhunca požarne sezone”, istakao je predsjednik.