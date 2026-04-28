Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejan Vukšić trebalo je juče da da izjavu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici u predmetu protiv Mirjane Pajković, smijenjene generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, prenosi Dan.

Ona se sumnjiči za krivično djelo lažno prijavljivanje. Saslušanje Vukšića odloženo je na zahtjev Mirjane Pajković.

Vukšić je za "Dan" potvrdio da davanje izjave pred nadležnim tužilaštvom nije realizovano u planiranom terminu na zahtjev druge strane.

" Istovremeno ističem da ću se uredno odazvati narednom pozivu Osnovnog državnog tužilaštva. Sadržaj izjave je dio postupka i o istom se ne može govoriti van institucionalnog okvira. U ovom postupku jedino je relevantno da je pred nadležnim organima pokrenut postupak na osnovu prikupljenih dokaza, koji će imati svoj zakonski epilog", izjavio je Vukšić.

Nakon izbijanja skandala sa Pajković i Vukšićem, on je podnio ostavku na mjesto savjetnika predsjednika Crne Gore. Pajković je protiv njega podnijela krivičnu prijavu kojom ga je optužila da joj je prijetio, zloupotrebljavajući službeni fiksni telefon u kabinetu predsjednika države, i pozivao je da se hitno javi u policiju. Tužilaštvo je odbacilo prijave protiv Vukšića koje su se odnosile na krivična djela ugrožavanje sigurnosti i zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio-zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem. Odbačena je i prijava protiv Pajković za krivično djelo prinuda na štetu Vukšića.