To je, navodno, dogovoreno na sastanku održanom 9. aprila u Đekinom kabinetu, a koji je, prema informacijama iz tog ministarstva, inicirala Pajković.

Izvor: Printscreen/Instagram

Ministar ljudskih i manjinskih prava (MLjMP) Fatmir Đeka razgovarao je sa bivšom generalnom direktoricom Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirjanom Pajković, a iz odgovora dostavljenih Vijestima proizilazi da bi ona i dalje mogla da ostane u tom Vladinom resoru.

To je, navodno, dogovoreno na sastanku održanom 9. aprila u Đekinom kabinetu, a koji je, prema informacijama iz tog ministarstva, inicirala Pajković.

Prema informacijama Vijesti iz MLjMP, razriješena funkcionerka tog dana je sa ministrom ljudskih i manjinskih prava razgovaralo o rješavanju njenog statusa nakon prestanka mandata.

Da je sastanak održan, listu je i zvanično potvrđeno iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

“Nakon prestanka mandata bivšoj generalnoj direktorici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, Mirjani Pajković, dana 9. aprila 2026. godine s njom je obavljen razgovor u prostorijama Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, u vezi sa rješavanjem njenog statusa nakon prestanka mandata, a u skladu sa članom 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima”, piše u odgovorima iz Đekinog kabineta, koje potpisuje samostalni savjetnik Emin Ljuljanović.

Iako je iz Ministarstva Vijestima nezvanično rečeno da razgovor između Pajković i ministra nije bio nimalo prijatan, iz resora kojim rukovodi Đeka tvrde da je sve proteklo kako treba.

“Nikakvih pritisaka, niti ucjena nije bilo od strane bivše generalne direktorice Pajković”, piše u odgovorima.

Pozivanje Ministarstva na član 60 posebno je značajno jer ta odredba uređuje šta se dešava sa imenovanim ili postavljenim licem nakon prestanka mandata, odnosno da li se raspoređuje na drugo radno mjesto, da li za to postoji slobodna pozicija i koliko dugo prima naknadu zarade ukoliko ne bude raspoređeno.

Prema tom članu, lice kojem je mandat prestao, između ostalog i na lični zahtjev, može se, ako je saglasno, rasporediti u istom državnom organu na radno mjesto iz kategorije ekspertsko-rukovodni kadar koje odgovara njegovom nivou kvalifikacije obrazovanja i sposobnostima. Ako takvog mjesta nema, može se, takođe uz saglasnost, rasporediti i na drugo odgovarajuće radno mjesto.

Za lica kojima je mandat prestao na lični zahtjev, naknada zarade pripada do raspoređivanja, ali najduže dva mjeseca od prestanka mandata.