Ona je jutros uhapšena zbog nesavjesne vožnje.

Bivša direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković potvrdila je za Portal RTCG da je kažnjena sa 1000 eura, uz četiri mjeseca zabrane upravljanja vozilom B kategorije, jer je auto-putem vozila brzinom od 202 kilometra na čas.

“Policija je demostrirala bahatost i silu jer su mi oduzeli automobil radi provjera, a to je uradila kriminalistička policija. Uz to mi je oduzet i telefon. Ne razumijem takvo ponašanje policije. Posebno je čudno što je testiranje na alkohol i narkotike izvršeno u policiji, a ne tokom vožnje, što je konstatovao i sudija uz zamjerke. Takođe, ne znam zašto se plasiraju senzacionalističke objave na zvaničnom nalogu policije na mreži IKS”, kazala je Pajković.

Pajković je nakon saslušanja puštena na slobodu.