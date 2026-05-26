Predsjednica Skupštine Glavnog grada u ostavci poručila da DPS bez podrške dijela vlasti ne može preuzeti parlament, odgovarajući na kritike odbornika Pokreta za Podgoricu Miloša Krstovića

Portal Dan prenosi da je Jelena Borovinić Bojović ocijenila da nervozne i oštre izjave koje joj danas upućuju strukture bivšeg režima DPS-a najbolje svjedoče čije je planove poremetila svojom ostavkom i javnim nastupom. Kako prenosi portal Dan, ona je reagovala na navode odbornika Pokreta za Podgoricu Miloš Krstović, koji je kazao da će nakon njene ostavke DPS „preuzeti Skupštinu preko svog odbornika“.

„DPS i stranke okupljene oko DPS-a ne mogu preuzeti Skupštinu, ne mogu čak ni kvorum da obezbijede – osim ako ih vi ili DNP ne podržite u tome. Stvari su na tom polju veoma jasne i jednostavne“, poručila je Borovinić Bojović, prenosi portal Dan.

Kako dalje navodi portal Dan, Borovinić Bojović je kazala da bi Krstović trebalo da obrati pažnju na to ko je prisustvovao konferenciji za medije i podržao njen potez, dodajući da mu izjava o „rušenju gradonačelnika“ zvuči „grubo, ali krajnje neozbiljno“.

Portal Dan prenosi i da se Borovinić Bojović osvrnula na, kako je rekla, „doskočice, smicalice i pjesmice“ koje dolaze sa drugih političkih adresa, navodeći da manipulacije o prinudnoj upravi padaju pred jednostavnim izborom.

„Možete da izaberete novog predsjednika Skupštine Glavnog grada u skladu sa izbornom voljom građana – a to znači u dogovoru sa vladajućom koalicijom. Druga opcija je da idete u flagrantno prekrajanje izborne volje u dosluhu sa podgoričkim DPS-om, a po naređenju Mila Đukanovića“, izjavila je ona, kako prenosi portal Dan.

U nastavku obraćanja, prenosi portal Dan, Borovinić Bojović je poručila da, ukoliko ne bude političkog dogovora, situacija prelazi u nadležnost Vlade Crne Gore, uz ocjenu da je Podgorica potrebna funkcionalnost, a ne političke predstave.

„U svakom slučaju, ovim činom danas uperila sam reflektor i ka opozicionim klupama, pa da vidimo da li se neko dogovarao sa DPS-om i od koga to DPS i njeni sateliti imaju očekivanja“, zaključila je Borovinić Bojović, prenosi portal Dan.