Glavni grad Podgorica najavio je muzički programa povodom obilježavanja 20 godina nezavisnosti Crne Gore.

Tim povodom, na Trgu nezavisnosti od 8. do 10. biće organizovani koncerti izvođača regionalne muzičke scene.

Program počinje 8. maja nastupom Chegi benda, nastavlja se 9. maja koncertom Nine Badrić, jedne od najpoznatijih regionalnih pop izvođačica, dok je za 10. maj najavljen nastup Matije Cveka, saopšteno je iz Glavnog grada.

Koncert Nine Badrić biće organizovan povodom Dana Evrope, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori.

Iz Glavnog grada su saopštili da su ostali koncerti dio programa koji realizuju Sekretarijat za kulturu i Turistička organizacija Podgorica, te da predstavljaju uvod u sadržajan i raznovrstan program koji će tokom maja biti organizovan širom Podgorice.