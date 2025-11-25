Podgoričanin N.R. (54), zaposlen u RTV Podgorica, novčano je kažnjen nakon što je službenim automobilom vozio preko Trga nezavisnosti ka Ulici slobode.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

On je prekršajno sankcionisan zbog počinjenog prekršaja – upravljanje vozilom površinom koja nije namijenjena za kretanje vozilima.

"Službenici saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, identifikovali a potom procesuirali vozača sa snimaka i fotografija objavljenih na društvenim mrežama i u medijima, koji se juče, 24.11.2025. godine oko 11 časova, kretao vozilom marke Renault, preko Trga nezavisnosti u Podgorici, zatim dalje prema Ulici slobode, ugrožavajući time pješake. Utvrđeno je da je vozilom upravljao N.R. (54) iz Podgorice, zaposlen u RTV Podgorica, i on je prekršajno sankcionisan zbog počinjenog prekršaja iz člana 322 stav 1 tačka 6 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima – upravljanje vozilom površinom koja nije namijenjena za kretanje vozilima, nakon čega je novčano kažnjen", saopštila je Uprava policije.