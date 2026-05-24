Rusija je još jednom prekršila međunarodno humanitarno pravo namjernim gađanjem civilne infrastrukture, uključujući stambene zgrade, škole i tržne centre, u napadima čiji je cilj zastrašivanje civila, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

“Crna Gora najoštrije osuđuje brutalne ruske napade na Kijev i druge ukrajinske gradove izvedene tokom prethodne noći, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova”, navodi se u reagovanju tog resora povodom informacije o sinoćnjem ruskom napadu.

Kako su kazali, takvo neprihvatljivo djelovanje mora odmah prestati.

“Crna Gora ponovo poziva Rusku Federaciju da obustavi neselektivne i kriminalne napade na civile i da se smisleno uključi u pregovore”, naveli su.

Takođe, istakli su da Crna Gora snažno podržava sve napore saveznika i partnera usmjerene ka postizanju pravednog i trajnog mira za Ukrajinu, kao i obezbjeđivanju odgovornosti za one koji su odgovorni za ove napade.

“Crna Gora ostaje dosljedna u svojoj principijelnoj političkoj, vojnoj i humanitarnoj podršci Ukrajini, koliko god bude potrebno”, zaključili su iz MVP.