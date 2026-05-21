Ruske provokacije usmjerene na baltičke države nisu izolovani incidenti, već direktnu prijetnju evropskoj i evroatlantskoj bezbjednosti, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova.

"Crna Gora najoštrije osuđuje neprihvatljive prijetnje, zastrašivanje i taktike hibridnog ratovanja koje Rusija usmjerava protiv baltičkih država. Provokacije usmjerene na Letoniju, Estoniju i Litvaniju nijesu izolovani incidenti — one predstavljaju direktnu prijetnju evropskoj i evroatlantskoj bezbjednosti, kao i temeljnim principima na kojima počivaju mir i stabilnost u Evropi. Takvim agresivnim i destabilizujućim ponašanjem Rusija dodatno ugrožava mir i stabilnost širom Evrope", kazali su u objavi na Iksu.



Dodaju da, kao ponosna saveznica NATO-a, Crna Gora u potpunosti stoji uz Letoniju, Estoniju i Litvaniju, potvrđujući da je "bezbjednost baltičkog regiona neodvojiva od bezbjednosti cijelog Saveza".

"Svaki pokušaj podrivanja suvereniteta, stabilnosti ili demokratske otpornosti savezničkih država neprihvatljiv je i naići će na jedinstvo i odlučnost. Crna Gora ostaje čvrsto usklađena sa Evropskom unijom i potpuno posvećena očuvanju dugoročnog mira, stabilnosti i bezbjednosti širom Evrope", poručuju.

