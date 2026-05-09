DPS napustio sjednicu parlamenta, dok iza kulisa traju nesuglasice unutar vladajuće koalicije oko rekonstrukcije Vlade i koncesije za aerodrome

Izvor: printscreen/youtube/skuština crne gore

Dok su se povodom Dana Evrope iz političkih govora slale poruke o dijalogu, inkluzivnosti i evropskom jedinstvu, jučerašnje zasjedanje Skupština Crne Gore pokazalo je potpuno drugačiju političku sliku u Crnoj Gori.

Kako prenosi portal Dan, poziv ambasadora Evropska unija Johana Satlera da vlast i opozicija pronađu zajednički jezik brzo je pao u sjenku novih sukoba i političkih podjela u parlamentu.

Iznenadno zakazana sjednica obilježena je odlaskom poslanika Demokratska partija socijalista iz skupštinske sale, nakon što je, kako tvrde, naknadno dopunjen dnevni red mimo prethodnog dogovora sa kolegijuma. Iz DPS-a su poručili da ne žele da daju legitimitet načinu rada koji, prema njihovim riječima, kontinuirano narušava ugled parlamenta.

Prema nezvaničnim saznanjima Dana, iza zatvorenih vrata situacija u vladajućoj većini daleko je od stabilne. Iako su poslanici većine zajednički glasali za više zakonskih rješenja, unutar koalicije i dalje postoje ozbiljna neslaganja oko rekonstrukcije Vlade i pitanja koncesije za crnogorske aerodrome.

Politički izvori tvrde da upravo ta pitanja predstavljaju glavne tačke sukoba među partnerima vlasti, koji još nijesu uspjeli da pronađu kompromis oko raspodjele resora i kontrole nad strateškim državnim preduzećima.

Na sjednici je, glasovima 42 poslanika, za zamjenika zaštitnika ljudskih prava i sloboda izabran Mensur Bošnjak. Usvojene su i izmjene više zakona, među kojima su izmjene Zakona o sudovima, Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o poreskim savjetnicima, piše Dan.

Većina je podržala i izmjene Zakona o Ustavni sud Crne Gore, koje je opozicija kritikovala tvrdeći da se tim rješenjem zakon stavlja iznad Ustava.

Juče usvojeni zakoni ponovo su otvorili pitanje stvarnog političkog konsenzusa o evropskom putu države, dok se, uprkos javnim porukama o saradnji i reformama, politička scena sve više svodi na međustranačke pregovore i borbu za uticaj unutar vlasti.