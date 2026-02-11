Ona je istakla da je jedna od njenih osnovnih poruka, a ujedno i jedan od glavnih političkih stavova politička stabilnost

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović ocijenila je za „Dan“ da za nju nije prohvatljiv predlog da se vladajuća većina okupi oko nove ličnosti na poziciji gradonačelnika.

Takav predlog stigao je od Demokratske narodne partije koja se prije nekoliko dana oglasila, nakon što su napustili vlast u Podgorici, pozivajući gradonačelnika Sašu Mujovića da podnese ostavku.

"Saša Mujović je 2024. godine predvodio izbornu listu koja je osvojila najviše glasova u demokratskom, tridesetavgustovskom bloku, za jedan mandat više od liste koju sam ja predvodila, i mjesto gradonačelnika mu je pripalo u skladu sa rezultatima, demokratskim principima i koalicionim dogovorom " rekla je Borovinić Bojović.

"Očuvanje stabilnosti je moj orijentir u politici, pa i u odnosu na nova dešavanja. Ova vladajuća većina je ostvarila brojne rezultate, pokrenula mnoge projekte, i sigurna sam da je građanima Podgorice mnogo više stalo do konkretnih projekata na kojima radimo, nego do novih/starih eksperimentisanja " kazala je Borovinić Bojović.

Borovinić Bojović je kazala da će naredna sjednica po poslovniku Skupštine Glavnog grada i Zakonu o lokalnoj samoupravi najkasnije biti sazvana do 8. marta.

" Što se kvoruma tiče, ista ona argumentacija na temu kvoruma koju smo svi zajedno saopštavali 2024. godine kada smo imali krizu, važi i sada. Nemam nikakvu dilemu da je važno i odgovorno prema građanima Podgorice da odbornici pozicije i opozicije prisustvuju sjednicama gradske skupštine, kao što smo govorili i ranijih godina, i da normalno nastavimo sa radom. Uostalom, parlament je najbolje mjesto za razmjenu i srodnih i različitih političkih stavova " kaže Borovinić Bojović.

Predsjednica parlamenta nije konkretno odgovorila koji su dalji koraci u slučaju da za sjednicu ne budu imali kvorum.

"O tom, potom " prokomentarisala je Jelena Borovinić Bojović.