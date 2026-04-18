Politička scena sve razuđenija – nove partije niču, stare nestaju ili se ne pojavljuju na izborima

U Crnoj Gori trenutno je registrovano 59 političkih stranaka, pokazuju podaci Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, a prenosi portal Vijesti.

Na spisku se nalaze i partije koje su u međuvremenu prestale da djeluju samostalno i fuzionisale se u veće političke subjekte, poput Radničke partije i Prave Crne Gore, koje su postale dio Nove srpske demokratije.

Istovremeno, na listi su i stranke koje godinama nijesu učestvovale na izborima, poput Pozitivne Crne Gore, Crnogorske, Hrvatske reformske stranke i Srpske radikalne stranke, prenosi portal Vijesti.

U odnosu na broj stanovnika, koji iznosi oko 620.000, dolazi se do podatka da u Crnoj Gori postoji jedna politička partija na svakih 10,5 hiljada građana, što ukazuje na izrazito fragmentiranu političku scenu.

Najmlađa politička partija je Pokret narodnog povjerenja, koji predvodi nekadašnji ministar sporta i bivši potpredsjednik Socijalističke narodne partije Dragoslav Šćekić. Ova partija osnovana je 30. oktobra prošle godine.

Tokom 2025. godine osnovane su još tri partije – Bošnjačka građanska alijansa Seida Hadžića, Pokret Preokret Srđana Perića, koji je ranije djelovao kao grupa građana, kao i Albanska renesansa Prele Ujkaja. Ujkaj je nakon napuštanja Albanske alternative postao oštar kritičar lokalne vlasti u Tuzima, prenosi portal Vijesti.

Godinu ranije, političku scenu su obogatile četiri nove partije, među kojima su Bošnjački demokratski pokret, Stranka evropskog progresa Duška Markovića, kao i Demokratska alternativa i Savez komunista Jugoslavije – Savez komunista Crne Gore.

Najviše političkih partija registrovano je u Podgorici, gdje sjedište ima čak 36 stranaka. Slijede Ulcinj i Tuzi sa po četiri, dok su po tri partije registrovane u Rožajama. U Nikšiću, Pljevljima, Kotoru i Tivtu djeluju po dvije partije, dok po jedna postoji u Bijelom Polju, Herceg Novom, Plavu i Baru.

Podaci o najstarijim partijama nijesu precizni, jer se evidencija vodi od 2004. godine, kada su svi tada postojeći politički subjekti upisani u registar.