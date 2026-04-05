Stavovi podijeljeni, Vlada naredne sedmice donosi prijedlog

Poslanici Skupštine Crne Gore uskoro će odlučivati o sudbini Aerodroma Crne Gore, nakon što Vlada donese prijedlog o eventualnom davanju aerodroma u Podgorici i Tivtu pod koncesiju, prenosi portal Dan.

Prema informacijama do kojih je došao portal Dan, najizvjesnije je da će koncesija biti ponuđena južnokorejskoj kompaniji Inčon, koja je bila prvoplasirana na tenderu iz 2019. godine. Konačnu riječ, međutim, imaće parlament, jer je vrijednost imovine procijenjena na više od 264 miliona eura.

Portal Dan navodi da su odgovore o budućem glasanju dostavila samo četiri od ukupno 12 poslaničkih klubova, dok su najveće partije ostale bez komentara.

Iz vlasti poručuju da će odluku donijeti nakon detaljne analize. Poslanik SNP-a Bogdan Božović kazao je da će ta partija sagledati sve aspekte prije konačnog stava, dok je predsjednik kluba Albanskog foruma Artan Čobi istakao da je riječ o pitanju od velikog ekonomskog i političkog značaja.

S druge strane, opozicija izražava rezervu. Kako prenosi portal Dan, šef poslaničkog kluba GP URA Miloš Konatar smatra da je tenderski postupak kompromitovan i da ga treba obustaviti, predlažući da aerodrom u Podgorici ostane u državnom vlasništvu.

Protiv koncesije je i SD, čiji predstavnici upozoravaju da bi prepuštanje upravljanja strateškim resursima privatnom partneru moglo imati dugoročne posljedice po državu.

Vlada bi, kako prenosi portal Dan, već naredne sedmice trebalo da donese odluku. Ukoliko predloži koncesiju, o tome će odlučivati Skupština, dok u slučaju odustajanja parlament neće imati potrebu da se izjašnjava.