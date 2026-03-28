Sredstva dobilo 15 političkih subjekata, uključujući i partije bez odbornika i one koje bojkotuju rad Skupštine

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta Podgorice tokom prošlog mjeseca isplatio je ukupno 65.879 eura političkim partijama koje djeluju u gradskom parlamentu.

Sredstva su raspoređena na 15 političkih subjekata čiji se redovan rad finansira iz budžeta Glavnog grada.

Prema zvaničnim podacima, najviše novca pripalo je Demokratska partija socijalista – 18.372 eura. Slijedi Pokret Evropa sad sa 8.275 eura, zatim Građanski pokret URA sa 6.907 eura, Nova srpska demokratija sa 6.299 eura i Demokratska Crna Gora kojoj je isplaćeno 6.206 eura.

Budžetska sredstva dobili su i Stranka evropskog progresa (4.488 eura), pokret Preokret (3.939 eura), Liberalna partija, Socijaldemokrate i Socijaldemokratska partija sa po 1.499 eura, Socijalistička narodna partija sa 1.324 eura, kao i Ujedinjena Crna Gora i Slobodna Crna Gora sa po 775 eura, dok je Pokret za promjene dobio 363 eura.

Zanimljivo je da je među korisnicima budžetskih sredstava i Slobodna Crna Gora, iako je ovaj politički subjekt sredinom februara ostao bez odbornika nakon što je Boban Radević napustio partiju.

Takođe, sredstva su isplaćena i Demokratska narodna partija u iznosu od 3.650 eura, iako je ta partija krajem januara povukla podršku gradonačelniku Podgorice i odborničkoj većini, te ne učestvuje u radu Skupštine i njenih odbora.

Na posljednjoj sjednici gradskog parlamenta, koju su bojkotovale pojedine partije, raspravljalo se o inicijativi za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada.

Ni ove godine sredstva iz budžeta nijesu opredijeljena za finansiranje rada Pokreta N.S.