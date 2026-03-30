Tempo zatvaranja poglavlja u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom je ispod očekivanog, ocijenio je predsjednik države Jakov Milatović odgovarajući na pitanja novinara nakon Antikorupcijskog foruma koji je organizovao BIRN.

Smatra da sve stvari koje ne funkcionišu dobro treba popraviti.

On bi volio da je tempo zatvaranje poglavlja brži.

- Vidite da su od početka ove godine zatvorena dva poglavlja, a da je do kraja godine ostalo da se zatvori 19. Možete izračunati kakav je tempo, definitivno ispod očekivanog - rekao je Milatović, piše Pobjeda.

Navodi i da sada „možemo da lažemo sami sebe i kažemo to je to“.

- Ili da izabremo drugi scenario, da vidimo zbog čega to ide sporije nego što treba, da zasučemo rukave i zajednički ispravimo stvari koje ne funkcionišu dobro. Važno je da, zbog građana, svi izaberemo drugi scenario - izjavio je Milatović.

On je, komentarišući funkcionalnost Ustavnog suda, naglasio da postoji zabrinjavajuća praksa u odnosu Skupštine i tog suda.

- Imate nezakonito penzionisanje jedne sudije i to ne kažem ja, nego Evropska komisija u izvještaju, a u istom tom kontekstu imate produženje vjerovatno neustavnog mandata drugoj sutkinji - napomenuo je Milatović.

Upitao je kakva se slika time šalje javnosti i evropskim partnerima.

- Mislim izuzetno pogrešna. Niko do sada nije rekao jedan pravno-valjani argument zbog čega se na plenumu ne glasa o predlozima predsjednika države. Davno sam predložio dva izuzetna pravnika - dodao je on.

Tvrdi da je biografija to dvoje sudija superiornija od bilo čije među sudijama koje su trenutno u Ustavnom sudu.

- Postavlja se legitmino pitanje zbog čega se to ne radi. Mislim da je javnost dobila razlog zbog čega, jer Skupština i parlamentarna većina žele da drže Ustavni sud u nekoj vrsti blokade, nefunkcionalnosti. To se vidjelo i u nemanju odluke povodom sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima - stava je Milatović.

Prema njegovim riječima, računica parlamentarne većine je jasna.

- Ono što je radila Demokratska partija socijalista (DPS) u prethodnom periodu, sad radi nova vlast. Ja sam završio svoj posao, mogu samo da pozovem ljude da se urazume. Mislili smo da će se stvari promijeniti nakon promjene vlasti, one su manje-više ostale iste. Odnos Skupštine prema Ustavnom sudu je isti i žele ga kontrolisati - naveo je Milatović, prenosi Pobjeda.

Komentarišući odnos opozicije prema evropskom putu, Milatović je poručuje da i jedni i drugi treba da se urazume i povuku korake koji su za dobrobit građana.

- Predložio sam da se ona dva zakona stave ad akta, da se u potpunosti prilagode evropskim standardima i onda usvoje, a da se zauzvrat opozicija vrati u odbore, mislim da je to jedno dobronamjerno, razumno rješenje na benefit svih građana - rekao je Milatović.

Kako je naveo, ispostavlja sed da niko od političara u Skupštini ne razmišlja o građanima.

Tvrdi i da je kabinet predsjednika imao spremno zakonsko rješenje oko uvođenja otvorenih lista, koje je sad predložio i DPS.

- Ali u kontekstu odgovornijeg odnosa poslanika prema građana, stvari će se promijeniti - zaključio je Milatović.