Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos nakon sastanka sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, objavila je fotografiju sa njim na društvenoj mreži X, uz poruku.

,,Proces pristupanja EU nije samo o označavanju poglavlja, već o izgradnji demokratskih institucija koje mogu izdržati zahtjeve kao države članice EU", saopštila je Kos.

Navela je i da je razgovarala sa Milatovićem o potrebi da Crna Gora sada prioritetizuje osnove , ključna poglavlja o demokratiji.

“Bez njih, nijedna zemlja ne može da se pridruži EU“, poručila je Kos.