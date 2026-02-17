Spajić je istakao da je 2026. godina u kojoj Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti i predsjedava Berlinskim procesom i Fondom za Zapadni Balkan.

Zatvaranje pregovaračkih poglavlja između Crna Gore i Evropske unije (EU) apsolutni je državni prioritet iza koga stoji puna politička i institucionalna posvećenost, kazao je premijer Milojko Spajić na sastanku sa delegacijom Odbora Evropskog parlamenta za vanjske poslove (AFET), saopštili su iz Spajićevog kabineta.

„Ova godina je monumentalna posebno zbog toga što imamo plan da do decembra zatvorimo sva pregovaračka poglavlja. To je izuzetno ambiciozan, veoma zahtjevan i nimalo lak zadatak, vjerovatno bez presedana”, kazao je Spajić.

On je, kako se navodi u saopštenju, rekao da Crna Gora očekuje političku podršku svih 27 zemalja članica EU.

Prema riječima Spajića, državna administracija je fokusirana na sprovođenje reformi i ispunjavanje završnih mjerila u svim oblastima pregovaračkog procesa.

On je dodao i da Vlada posebna zasjedanja posvećuje i ispunjavanju obaveza iz Plana rasta.

„Sagovornici su informisani da su svi administrativni, stručni i politički kapaciteti države u potpunosti usmjereni na realizaciju evropske agende, uz jasno definisane rokove i mjerljive rezultate, te da evropska integracija ostaje strateški cilj državne politike“, kaže se u saopštenju.

Rekli su da je tokom sastanka predstavljena dinamika sprovođenja reformi, sa posebnim fokusom na ispunjavanje preuzetih obaveza u oblasti vladavine prava, funkcionisanja institucija i usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, kazali su iz njegovog kabineta.

„Naglašeno je da je spoljna i bezbjednosna politika naše zemlje u potpunosti usklađena sa politikom EU“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, naglašena je i puna posvećenost, saradnja i operativna koordinacija izvršne i zakonodavne vlasti kako bi se uspješno završio pregovarački proces.

U saopštenju se navodi da je iz delegacije AFET-a, koju predvodi Dejvid Mekalister, poručeno da su snažni zagovornici politike proširenja EU i da Crna Gora može računati na podršku u svim fazama pristupanja.