Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Polemika između premijera Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića oko tempa evropskih integracija dobila je nastavak u Briselu, gdje je Vučić poručio da ne želi “lake poene”, ali ni nerealna očekivanja.

“Volio bih da sam čuo njegovu reakciju po nekim drugim pitanjima, ali nisam. Mogao bih da budem ciničan i dobijam lake poene, ali neću. Predložio sam nešto što je mudro. Ako gledate samo sebe, a komšiji ne ide najbolje… Govorio sam to iz racionalnih razloga. Prvo skočite, pa recite hop. Mislim da je to najbolje rješenje”, rekao je Vučić u obraćanju novinarima u Briselu.

Izjava je uslijedila nakon sastanka sa Ursulom fon der Lajen, predsjednicom Evropske komisije i Antoniom Koštom, predsjednikom Evropskog savjeta.

Inače, Spajić je ranije reagovao na izjavu predsjednika Srbije o ulasku zemljama Zapadnog Balkana u EU.

“Saglasan sam da bi čitavom Zapadnom Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica. Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja”, napisao je Spajić na društvenim mrežama.