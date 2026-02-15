PES planira redovni kongres, SD čeka izbore 2027, a više manjih partija bira nova rukovodstva

Izvor: Evropa sad

Političku 2026. obilježiće unutarstranački izbori u više crnogorskih partija. Lider Pokret Evropa sad Milojko Spajić mogao bi započeti drugi mandat na čelu stranke, dok je Socijaldemokrate Damiru Šehoviću mandat već produžen do okončanja narednih izbora.

U septembru se navršavaju četiri godine od prvog kongresa PES-a. U planu rada dostavljenom Agencija za sprečavanje korupcije navodi se da je redovna izborna skupština predviđena ove godine, ali iz stranke još nijesu precizirali termin niti kandidate, pišu Vijesti.

Za razliku od njih, SD je odlučio da kongres odloži za period nakon lokalnih i parlamentarnih izbora 2027. godine, uz obrazloženje da ne žele da zbunjuju javnost dok nastupaju u okviru Evropskog saveza.

Prvi kongres ove godine održaće Pokret narodnog povjerenja, nova partija nastala nakon raskola u Socijalistička narodna partija. Kongrese planiraju i Slobodna Crna Gora, Demokratska partija, Demokratska unija Albanaca i FORCA.

Podsjećanja radi, prošle godine su kongrese održali Demokratska partija socijalista, Bošnjačka stranka, Građanski pokret URA, SNP i Ujedinjena Crna Gora, pri čemu su gotovo svi lideri obnovili mandate.

Kongres, odnosno izborna skupština, najviši je partijski organ i u pravilu se održava svake četiri godine, kada se bira predsjednik i ostala stranačka tijela, prenosi portal Vijesti.