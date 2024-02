Gost emisije Načisto bio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Na pitanje vjeruje li da li bi PES nakon njegovog izlaska mogao kenuti nekim pogrešnim putem, jer se puno govorilo i o savezu sa DPS-om, te da li vjeruje u te scenarije ili misli da je i to spekulacija, Milatović je odgovorio:

"Da ne mislim da PES već nije krenuo pogešnim putem ne bih izašao iz PES-a. Sa mojom ostavkom sam pokazao ono što trenutno mislim. Može li PES da se ispravi, to će zavisiti od PES-a. Ne želim više da komentarišem pokret...", rekao je Milatović, u intervjuu za TV Vijesti.

Milatović je rekao da je za njega ostavka u PES-u bila "teška i bolna".

"Meni je bilo teško da uvidim da su neki ljudi tu zbog nekih malih ličnih stvari, A ima ih. Greške se prave, ali kad čovjek uvidi grešku - e tu se ljudi razlikuju. Neko sagne glavu i nastavi, a neko ispravi tu grešku. Ja sam nažalost doveden u situaciju da sam morao da povučem ovaj radikalan potez jer su određene stvari otišle u pogrešnom pravcu iz moje perspektive", rekao je on.

Na pitanje kada je posljednji put razgovarao sa Spajićem i kada su otvoreno razgovarali o stranci, odgovorio je:

"Davno, davno. Vjerujte davno. Vjerovatno da je to međusobno nepovjerenje raslo... Mislim da tu vjerovatno smo obojica doprinijeli tome. Nije više bilo razgovora na način na koji je to funkcionisalo ranije. Nakon pobjede na predsjedničkim izborima sam skoro zamrznuo svoju ulogu u organima pokreta. Mislim da su to nažalost iskoristili određeni ljudi bliski prethodnom režimu, a koji su se dodatno pozicionirali u pokretu. Koji nijesu bili tu kada se pokret osnivao i koji nijesu ni formalno u pokretu, a koji donose neke ključne odluke u pokretu. Ti ljudi su na neformalnim pozicijama", rekao je Milatović za TV Vijesti.