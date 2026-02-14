Tvrde da Mujović „spaljuje mostove“ nakon gubitka političke podrške

Ukidanje Službe za građane samo je još jedan u nizu poteza samovolje gradonačelnika Saše Mujovića, ocijenjeno je iz Kluba odbornika DNP-a.

„Dok mu je u Skupštini Glavnog grada bio potreban glas odbornika Slobodne Crne Gore, ova služba je bila i te kako potrebna, efikasna i od značaja za građane. Ovo je samo još jedan pokazatelj da ovakvim potezima, nakon što je personalno izgubio podršku, ne želi da ostavi ni najmanju mogućnost da dosadašnja većina pronađe rješenje i revitalizuje koalicioni sporazum, jer nakon svega on nikako ne može biti dio rješenja. Ponašanje po matrici ‘nakon mene spaljeni mostovi’ nije dobro za naš grad i za Klub odbornika DNP-a je neprihvatljivo“, poručili su iz DNP-a.