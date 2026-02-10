Nećemo povlađivati politici osvetničkog kadriranja, poručuje odbornik Nove srpske demokratije u podgoričkom parlamentu Mitar Šušić.

Izvor: Youtube/RTV Podgorica/Screenshot

On naglašava kako bi u aktuelnom sazivu parlamenta bilo bespredmetno okupljati se oko nove ličnosti dok je Saša Mujović gradonačelnik u punom mandatu.

"Razumijemo da je došlo do određenog političkog neslaganja između gradonačelnika Mujovića i naših koalicionih partnera iz Demokratske narodne partije. Međutim, mi nećemo biti ti koji će voditi ili povlađivati politici osvetničkog kadriranja. Niti ćemo podržavati smjenu gradonačelnika Mujovića u parlamentu, niti ćemo u parlamentu podržavati smjene funkcionera iz Demokratske narodne partije", kazao je on, kako prenosi Dan.

Šušić navodi da okolnost da je Mujović izgubio političku naklonost jednog broja odbornika, ne mijenja činjenicu da je on i dalje u mandatu, na funkciji i da ta funkcija može prestati samo, ako se izuzmu neki vanredni događaji - ostavka ili razrješenje, ali da on ne vidi potrebu u ovom trenutku za tim.