Zabrinuti zbog ekoloških i zdravstvenih rizika, od Glavnog grada zahtijevaju kompletnu dokumentaciju

Izvor: MONDO

Mještani sela donje Lješanske nahije – Korneta, Farmaka, Popratnice i Šteka – uputili su gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću zahtjev za hitan sastanak povodom planirane izgradnje stočnog groblja na gradskom zemljištu u okviru Mjesne zajednice Barutana (KO Farmaci).

Nakon protesta upozorenja održanog u utorak, mještani traže i dostavljanje kompletne dokumentacije na osnovu koje je Glavni grad predvidio realizaciju projekta na parceli 564/2, površine oko 3.000 kvadrata, koja je u planskim dokumentima definisana kao zelena površina.

„Duboko smo zabrinuti“

Ovlašćeni predstavnik mještana Veljko Mugoša kazao je za Pobjedu da je povod za reagovanje najavljeno donošenje odluke o određivanju lokacije Šteke za izgradnju stočnog groblja.

„Stanovnici sela Farmaci, Šteke, Popratnice i Kornet duboko su zabrinuti zbog potencijalnih ekoloških i zdravstvenih rizika, kao i uticaja koji bi ovakav objekat imao na kvalitet života i poljoprivredne aktivnosti u ovom kraju. Želimo da neposredno predočimo argumente mještana, ukažemo na specifičnosti terena i predložimo preispitivanje ove odluke u cilju iznalaženja rješenja koje neće ugroziti održivi razvoj naših naselja“, navodi se u zahtjevu.

Mještani ističu da se parcela nalazi svega nekoliko stotina metara od kuća, te da se ispod nje nalazi šutinska jama sa podzemnim jezerom iz kojeg voda izvire u Berima. Smatraju da bi, umjesto stočnog groblja, toj lokaciji trebalo odrediti drugu namjenu, poput parkovske površine, posebno imajući u vidu da se stanovništvo vraća na ovo područje i obnavlja imanja radi poljoprivrede i turizma.

Zahtjev za potpunom transparentnošću

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, mještani su zatražili kopiju cjelokupne dokumentacije koja se odnosi na planirani projekat.

Traže, između ostalog, odluke i rješenja na osnovu kojih je predviđena izgradnja, urbanističko-tehničke uslove i izvode iz planskih dokumenata, dokaz o parcelaciji, informaciju o eventualnoj prenamjeni zemljišta, idejna i glavna projektna rješenja, studiju uticaja na životnu sredinu, saglasnosti nadležnih organa, kao i podatke o investitoru i izvođaču radova.

Zatražene su i informacije o tome da li je formirana komisija ili radna grupa za ovu lokaciju, da li je sprovedena javna rasprava, kao i plan mjera zaštite zdravlja ljudi, podzemnih voda, zemljišta i vazduha.

Grad: Odluka još nije donijeta

Iz Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju ranije su za Pobjedu kazali da zvanična odluka o izgradnji stočnog groblja u Lješanskoj nahiji još nije donijeta, već da je riječ o prijedlogu lokacije utvrđenom na osnovu izvještaja geodete o njenoj pogodnosti.

Kako su naveli, o ovoj i eventualnim drugim lokacijama biće organizovane javne rasprave i konsultacije sa lokalnim zajednicama prije donošenja konačne odluke, a sve potrebne dozvole i saglasnosti biće zatražene prije početka eventualne izgradnje.

Mještani, međutim, poručuju da će insistirati na potpunoj transparentnosti i uključivanju lokalne zajednice u proces odlučivanja.