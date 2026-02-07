Kancelarija predsjednika poručuje da je ustavna zaštita neradne nedjelje i praznika prilika da se dugoročno zaštite prava radnika i njihova potreba za odmorom i porodičnim životom.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Odluka Ustavnog suda, kao i obrazloženje koje je uz nju dato, trebalo bi da budu jasan smjerokaz svim donosiocima odluka o tome kako trajno i održivo urediti pitanje ukidanja prava na neradnu nedjelju i neradne praznične dane u okviru ustavno-pravnog sistema Crne Gore, saopšteno je iz Kancelarije za odnose s javnošću predsjednika države.

Navode da privremena, ad hoc zakonska rješenja, za koja je unaprijed jasno da su podložna obaranju pred Ustavnim sudom, mogu kratkoročno ublažiti problem, ali ne nude trajno rješenje, te je samo pitanje vremena kada će se isti problem ponovo pojaviti.

Zbog toga će predsjednik Crne Gore, u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima, u ponedjeljak Skupštini Crne Gore uputiti inicijativu da se već postojeća ustavna prava zaposlenih dodatno prošire, kroz ustavno garantovanje prava na neradnu nedjelju i neradne praznične dane.

U saopštenju se ističe da će, podrazumijevano, postojati mogućnost zakonskih izuzetaka od tog ustavnog pravila za određene djelatnosti od posebnog javnog interesa. Takođe se navodi da, ukoliko Skupština može u kratkom roku da usvoji veliki broj zakona, ne bi trebalo da postoji prepreka da se, uz širok politički konsenzus, Ustavom garantuje pravo na neradnu nedjelju i neradne praznike.

Kako navode, izgovora nema, naročito imajući u vidu da se svi politički akteri u javnim nastupima zalažu za očuvanje tog prava.

Iz Kancelarije predsjednika poručuju da je ovo prilika da svi pokažu stvarnu posvećenost zaštiti radničkih prava, kao i važnosti odmora i kvalitetnog porodičnog i društvenog života zaposlenih.