Odluka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da Skupštini vrati na ponovno razmatranje 25 zakona usvojenih prekjuče izazvala je reakcije predstavnika Vlade i vladajućeg Pokreta Evropa sad PES koji upozoravaju da se time usporava evropski put države i koči zatvaranje pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom EU, javlja CdM.

Milatović je saopštio da je zakone vratio kako bi poslanici imali priliku da ih “zaista i pročitaju” ističući da evropske reforme ne podrazumijevaju puko dizanje ruku u Skupštini, niti usvajanje propisa bez rasprave i diskusije. Prema njegovim riječima građani od poslanika očekuju ozbiljan i odgovoran pristup prilikom donošenja zakona koji utiču na njihov svakodnevni život.

Reagujući na potez Milatovića ministarka evropskih poslova Maida Gorčević je ocijenila da predsjednik ovim potezom preuzima ulogu glavnog kočničara evropskog puta.

“Vraćanje zakona ne znači dodatnu raspravu, već isključivo odlaganje njihovog usvajanja, iako su bili u proceduri mjesecima, razmatrani na svim skupštinskim odborima i dobili mišljenje Evropske komisije EK”, poručila je Gorčević Milatoviću, prenosi CdM.

Ona je podsjetila da je Crnoj Gori u mandatu 44. Vlade neophodno zatvoriti 30 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, te upozorila da političke opstrukcije nanose štetu i državi i njenoj evropskoj agendi.

Reagovalo je i Ministarstvo finansija, koje upozorava da vraćanje zakona koji su prošli kompletnu proceduru može ugroziti institucionalnu efikasnost i evropsku agendu.

Iz resora Novice Vukovića tvrde da su svi zakoni pripremljeni u skladu sa važećim procedurama, uz sprovedene javne rasprave, konsultacije sa relevantnim institucijama i socijalnim partnerima, kao i punu usklađenost sa evropskim standardima.

Dodaju da ponovno razmatranje, bez navođenja konkretnih proceduralnih ili suštinskih nedostataka, predstavlja dodatno usporavanje zakonodavnog procesa u trenutku kada je Crnoj Gori potrebna ubrzana evropska agenda, piše CdM.

Poslanik Pokreta Evropa sad Gordan Stojović smatra da evropske reforme ne mogu biti talac političkog nadgornjavanja, ističući da su vraćeni zakoni usvojeni zbog zatvaranja pregovaračkih poglavlja sa EU, te da je za njih glasao i dio opozicije.

Prema riječima Stojovića vraćanje zakona na ponovno izglasavanje ne jača demokratsku raspravu, već direktno koči evropske integracije i usporava put Crne Gore ka EU na štetu građana i kredibiliteta institucija.

Zakonska procedura predviđa da predsjednik Skupštine zakon, najkasnije u roku od tri dana od usvajanja, dostavlja predsjedniku Crne Gore na proglašenje.

Predsjednik države je dužan da zakon proglasi u roku od sedam dana, odnosno tri dana ako je usvojen po hitnom postupku, ili da ga vrati Skupštini na ponovno odlučivanje, piše CdM.

Predsjednik Crne Gore je dužan da proglasi ponovno izglasani zakon.