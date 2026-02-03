Kako ističe, povratak zakona Skupštini ne znači dodatnu raspravu, već isključivo odlaganje njihovog usvajanja, zakoni su bili u proceduri mjesecima, razmatrani na svim skupštinskim odborima i dobili mišljenje Evropske komisije.

Izvor: Vlada Crne Gore

Predsjednik Jakov Milatović je često neosnovano kritikovao dinamiku usvajanja EU zakona, a sada otvorenim opstrukcijama preuzima ulogu glavnog kočničara evropskog puta, saopštila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na mreži X.

Kako ističe, povratak zakona Skupštini ne znači dodatnu raspravu, već isključivo odlaganje njihovog usvajanja, zakoni su bili u proceduri mjesecima, razmatrani na svim skupštinskim odborima i dobili mišljenje Evropske komisije.

“Djela, a ne retorika, pokazuju koliko je neko istinski posvećen evropskom putu”, poručuje Gorčević.

Dodaje da je mandatu 44. Vlade neophodno zatvoriti 30 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja.

“Pred Crnom Gorom je intenzivan rad na zatvaranju još 20 poglavlja i zato je obeshrabrujuće kada pojedini politički akteri, u namjeri da nanesu štetu aktuelnoj Vladi, svjesno nanose štetu i državi i njenom evropskom putu”, zaključuje Gorčević.