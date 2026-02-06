U saopštenju NSD-a se navodi da je današnja sjednica protekla u atmosferi bratskog dogovora, potpunog razumijevanja i zajedništva.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Na današnjoj sjednici svih stranačkih organa i funkcionera Nove srpske demokratije aklamacijom je data podrška predsjedniku Andriji Mandiću da, kako je saopšteno, u bratskoj komunikaciji sa predsjednikom Demokratske narodne partije Milanom Kneževićem, definiše zajednički pristup svim pitanjima koja su bliska srpskom narodu, jer ih “upravo zajedništvo čini jačima”. Donjeta je jednoglasna odluka da koaliciju koju čine NSD i DNP “Za budućnost Crne Gore” treba očuvati.

“Istim povodom dat je mandat predsjedniku stranke da obavi razgovore sa premijerom Milojkom Spajićem i svim predsjednicima stranaka parlamentarne većine. Neko vidi dalje, neko brže, neko temeljnije, ali samo zajedno, u koordinaciji sa partnerima, možemo sagledati cjelinu. Za NSD i naš narod je mnogo važnije ono što će biti sjutra od onoga što je bilo juče, zato želimo da čuvamo sve naše saveznike i nastavimo da radimo zajedno. I pored različitih izbora koje pojedinačno prave stranke, uvijek ima mnogo tema gdje je zajednički rad potreban na korist onih koje predstavljamo”, navodi se u saopštenju NSD-a.

“U Podgorici su se danas okupili naši predstavnici od Pljevalja do Ulcinja, od Plava do Herceg Novog, sa ciljem da, u današnjim mutnim političkim vodama, prenoseći glas iz glave i srca srpskog naroda, stranci omoguće da donese odluke prikladne današnjem vremenu i izazovima sa kojima smo suočeni”, piše u saopštenju.

Prema njihovim navodima svi učesnici zajedničke sjednice pošli su od činjenice da se srpski narod više decenija hrabro i odvažno borio protiv totalitarnih režima, a da je nakon smjene režima Mila Đukanovića izborio pravo da učestvuje u vođenju ove zemlje i da njegovi predstavnici pokažu da mogu to uspješnije da rade od onih koje smo na izborima smijenili.

“Potvrđen je stav da ono što je srpski narod teško stekao ne smijemo izgubiti olako, da se dostignuća koja smo postigli nakon našeg ulaska u izvršnu vlast 2024. ne smiju odbaciti. Naša organizacija sama možda može da mnoge stvari uradi brže, ali bez pouzdanih partnera ne i sigurnije. Takođe smo konstatovali da nikada ne smijemo zalupiti vrata za sobom jer će se ponovo teško otvoriti. Takođe, potvrđen je jasan, nedvosmislen i jedinstven stav da Nova srpska demokratija treba da nastavi započeti posao u okviru parlamentarne većine i stabilne Vlade Crne Gore, kako bi se, između ostalog, povratak bivšeg DPS-režima učinio nemogućim”, ističe se u saopštenju.

Naglašavaju da se sve što je bilo neriješeno ili pogrešno ustavno i zakonski normirano decenijama unazad ne može riješiti u jednom skoku.

“To možemo uraditi samo ako nam narod dā potrebnu podršku i broj narodnih predstavnika koji su spremni da takva rješenja podrže i ugrade u sistemske akte države. Nova srpska demokratija se opredjeljuje da sva iskušenja i izazove koji su nam nametnuti izdrži, jer želimo da nastavimo rad na korist našeg naroda i ove zemlje, pravcem koji se može nazvati i svojevrsnom strategijom nacionalne odgovornosti”, naglašavaju u NSD-u.

Na sjednici je potvrđena kontinuirana politika objedinjavanja koju vodi tastranka, a koja se ogledala u formiranju nekadašnjeg Demokratskog fronta, kao i kasnije koalicije Za budućnost Crne Gore.

“Vođeni mišlju „čuvajte prijatelje, budite odgovorni i brinite za narod“, učesnici zajedničke sjednice iznijeli su jednoglasan stav da koaliciju Za budućnost Crne Gore treba očuvati”, zaključuje se u saopštenju.