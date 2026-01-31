Bivši predsjednik Crne Gore objasnio je da nikad nije imao kontakt sa Džefrijem Epstinom i ne može potvrditi tačnost objavljenih razgovora, te je poručio medijima da provjere tvrdnje prije nego ih objave.

Izvor: YouTube/Printscreen/Predsjednik Crne Gore

Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović oglasio se na X mreži, pojasnivši da zbog učestalog interesovanja medija u vezi sa objavljenim komunikacijama pokojnog Džefrija Epstina, javnost obavještava da Epstina lično nije poznavao.

„Niti sam sa njim ikad obavio neposrednu ili posrednu komunikaciju. Stoga, razumljivo, ne mogu svjedočiti o vjerodostojnosti objavljenih razgovora Epstina, niti o njegovim eventualnim posjetama Crnoj Gori“, naveo je Đukanović.

On je posebno istakao da žali što ne može ispuniti očekivanja pojedinih medijskih poslenika.

„I da im odgovorim na pitanje kako je Epstin došao do zaključka da je ‘g-din Đukanović sjajan lik’. Preporučujem im da, ako ga gdje sretnu prije mene, to obavezno provjere i o njegovom stavu obavijeste javnost“, dodao je Đukanović.