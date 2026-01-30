Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da reagovanje Beograda potvrđuje razloge za poziv ambasadora Srbije i naglasilo da se ustavne kategorije ne mogu tumačiti selektivno niti predstavljati kao „humor“.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore odgovorilo je na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije, koje je odbacilo tvrdnje da je objava Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije na mreži Iks zadirala u ustavni ili pravni okvir Crne Gore. Iz crnogorskog MVP-a poručuju da kontinuirani pokušaji upliva u unutrašnja pitanja države, uz istovremeno zanemarivanje činjenica, ustavnih normi i institucionalnih nadležnosti, ne predstavljaju dobronamjernost, već oblik političkog pritiska.
Kako se navodi u reagovanju, stavovi Beograda samo potvrđuju razloge zbog kojih je ambasador Srbije pozvan na razgovor, pri čemu je Crna Gora ukazala na osnovne principe poštovanja sopstvenih institucija, unutrašnjeg pravnog poretka i odgovorne zvanične komunikacije.
U Ministarstvu vanjskih poslova naglašavaju da Crna Gora dosljedno poštuje prava svih građana, uključujući pravo na upotrebu jezika i pisma, što je jasno definisano i garantovano Ustavom.
Ističu i da pokušaji selektivnog tumačenja ustavnih kategorija, kao i njihovo predstavljanje kroz, kako navode, „humorističke narative“, ne mijenjaju stvarno stanje, već ukazuju na stepen političke instrumentalizacije tih pitanja.
Iz MVP-a ponavljaju da uporno miješanje u unutrašnje poslove Crne Gore, uz ignorisanje ustavnih standarda i uloga nadležnih institucija, ne može biti shvaćeno kao dobronamjerno djelovanje, već kao politički pritisak.
Na kraju poručuju da međusobno uvažavanje i odgovorna komunikacija sa zvaničnih adresa nijesu predmet slobodne interpretacije, već osnovni minimum koji se podrazumijeva u međunarodnim odnosima.