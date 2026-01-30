Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da reagovanje Beograda potvrđuje razloge za poziv ambasadora Srbije i naglasilo da se ustavne kategorije ne mogu tumačiti selektivno niti predstavljati kao „humor“.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore odgovorilo je na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije, koje je odbacilo tvrdnje da je objava Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije na mreži Iks zadirala u ustavni ili pravni okvir Crne Gore. Iz crnogorskog MVP-a poručuju da kontinuirani pokušaji upliva u unutrašnja pitanja države, uz istovremeno zanemarivanje činjenica, ustavnih normi i institucionalnih nadležnosti, ne predstavljaju dobronamjernost, već oblik političkog pritiska.

Kako se navodi u reagovanju, stavovi Beograda samo potvrđuju razloge zbog kojih je ambasador Srbije pozvan na razgovor, pri čemu je Crna Gora ukazala na osnovne principe poštovanja sopstvenih institucija, unutrašnjeg pravnog poretka i odgovorne zvanične komunikacije.

U Ministarstvu vanjskih poslova naglašavaju da Crna Gora dosljedno poštuje prava svih građana, uključujući pravo na upotrebu jezika i pisma, što je jasno definisano i garantovano Ustavom.

Ističu i da pokušaji selektivnog tumačenja ustavnih kategorija, kao i njihovo predstavljanje kroz, kako navode, „humorističke narative“, ne mijenjaju stvarno stanje, već ukazuju na stepen političke instrumentalizacije tih pitanja.

Iz MVP-a ponavljaju da uporno miješanje u unutrašnje poslove Crne Gore, uz ignorisanje ustavnih standarda i uloga nadležnih institucija, ne može biti shvaćeno kao dobronamjerno djelovanje, već kao politički pritisak.

Na kraju poručuju da međusobno uvažavanje i odgovorna komunikacija sa zvaničnih adresa nijesu predmet slobodne interpretacije, već osnovni minimum koji se podrazumijeva u međunarodnim odnosima.