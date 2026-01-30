Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da je ambasador Srbije Nebojša Rodić pozvan na razgovor zbog neprimjerene objave sa zvaničnog naloga Vlade Srbije na mreži X, kojom je komentarisano pitanje statusa srpskog jezika u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Ambasador Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić pozvan je na konsultacije u Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore zbog objave sa zvaničnog naloga „Serbia in English“ na mreži X, koji vodi Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije. Kako je saopšteno iz MVP-a, u objavi je na neprimjeren način komentarisano pitanje statusa srpskog jezika u Crnoj Gori.

Tokom razgovora istaknuto je da se poruka objavljena putem zvaničnog komunikacionog kanala Vlade Srbije smatra neprihvatljivom, jer se odnosi na pitanja koja su u isključivoj nadležnosti ustavnog i pravnog sistema Crne Gore.

Ambasadoru je ukazano da je, u skladu sa članom 13 Ustava Crne Gore, srpski jezik u službenoj upotrebi, što, kako je naglašeno, potvrđuje da Crna Gora poštuje prava svih građana koji se njime služe.

Iz Ministarstva su podsjetili i da Ustav Republike Srbije, članom 10, propisuje srpski jezik kao službeni, čime se, kako navode, potvrđuje identična ustavna praksa u obje države.

Na kraju je poručeno da se očekuje da zvanična komunikacija između država bude vođena na način koji doprinosi regionalnoj stabilnosti, međusobnom poštovanju i unapređenju saradnje, uz puno uvažavanje.