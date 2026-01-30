Kancelarija Vlade Srbije ponovo je podijelila raniju objavu o statusu srpskog jezika u Crnoj Gori, nakon što je crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo ambasadora Srbije Nebojšu Rodića na razgovor.
Nakon što je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo da je ambasador Srbije Nebojša Rodić pozvan na razgovor zbog sporne objave na zvaničnom nalogu Vlade Srbije na mreži X – “Serbia in English”, iz iste institucije stigla je reakcija.
Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije ponovo je podijelila svoju raniju objavu o statusu srpskog jezika u Crnoj Gori. Uz to, u objavu je priložena i stara objava Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore iz februara, kojom Crna Gora čestita nezavisnost Kosova.
U kratkom opisu objave naveli su:
“Srpsko ‘miješanje’ u unutrašnje poslove Crne Gore naspram crnogorskog miješanja u unutrašnje poslove Srbije.”
Potez Kancelarije dodatno je istakao napetosti u bilateralnim odnosima i različite percepcije diplomatskih komentara o jeziku i unutrašnjim pitanjima.
Serbian “interference” in Montenegro’s internal affairs— Serbia in English (@serbiainenglish)January 30, 2026
vs
Montenegrin interference in Serbia’s internal affairshttps://t.co/IWvi4m2tkPpic.twitter.com/8p0Yqq6NUp
The Ambassador of the Republic of#Serbiato Montenegro, Nebojša Rodić, was invited for talks at the MFA following a post published on the official X account “Serbia in English” of the Office for Public and Cultural Diplomacy of the Government of the Republic of Serbia, which…pic.twitter.com/XGBnjnNaj4— MFA Montenegro (@MFA_MNE)January 30, 2026