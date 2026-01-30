Kancelarija Vlade Srbije ponovo je podijelila raniju objavu o statusu srpskog jezika u Crnoj Gori, nakon što je crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo ambasadora Srbije Nebojšu Rodića na razgovor.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon što je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo da je ambasador Srbije Nebojša Rodić pozvan na razgovor zbog sporne objave na zvaničnom nalogu Vlade Srbije na mreži X – “Serbia in English”, iz iste institucije stigla je reakcija.

Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije ponovo je podijelila svoju raniju objavu o statusu srpskog jezika u Crnoj Gori. Uz to, u objavu je priložena i stara objava Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore iz februara, kojom Crna Gora čestita nezavisnost Kosova.

U kratkom opisu objave naveli su:

“Srpsko ‘miješanje’ u unutrašnje poslove Crne Gore naspram crnogorskog miješanja u unutrašnje poslove Srbije.”

Potez Kancelarije dodatno je istakao napetosti u bilateralnim odnosima i različite percepcije diplomatskih komentara o jeziku i unutrašnjim pitanjima.

Serbian “interference” in Montenegro’s internal affairs

vs

Montenegrin interference in Serbia’s internal affairshttps://t.co/IWvi4m2tkPpic.twitter.com/8p0Yqq6NUp — Serbia in English (@serbiainenglish)January 30, 2026