Beograd negira optužbe Podgorice da je objava sa naloga „Serbia in English“ miješanje u unutrašnja pitanja Crne Gore i poručuje da je reakcija pogrešno interpretirana.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije odbacilo je navode Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore da je objava Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije zadirala u ustavno-pravni poredak Crne Gore, ocjenjujući reagovanje Podgorice kao neosnovano.

Podsjetimo, crnogorski MVP ranije je saopštio da je ambasador Srbije u Podgorici Nebojša Rodić pozvan na razgovor zbog objave na mreži X sa naloga „Serbia in English“, u kojoj se, prema ocjeni crnogorskih vlasti, na neprimjeren način komentariše status srpskog jezika u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije poručili su da je riječ o „klasičnoj zamjeni teza“ i pokušaju da se bilateralni odnosi dvije države uvedu u okvir dnevno-političkih obračuna. Naglašavaju da objava nije imala za cilj da komentariše ustavni ili pravni sistem Crne Gore, već da je, koristeći humoristični sadržaj, ukazala na činjenicu da srpski jezik čini važan dio identiteta velikog broja građana Crne Gore, što je, kako navode, potvrđeno i Ustavom te države.

Beograd je ocijenio da je spornoj objavi dat preveliki značaj i da je njenim izvlačenjem iz konteksta stvoren diplomatski problem, uz ocjenu da takav pristup ne doprinosi unapređenju odnosa između dvije zemlje. Istovremeno je poručeno da Srbija ostaje posvećena zaštiti prava srpskog naroda da slobodno koristi svoj jezik i pismo, bez obzira na državu u kojoj živi.

Sporna objava potekla je od Kancelarije Vlade Srbije za javnu i kulturnu diplomatiju, na čijem je čelu Arno Gujon, a objavljena je povodom informacije da je Crna Gora zatvorila još jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Na nalogu „Srbija na engleskom“ objavljen je insert iz animirane serije „Simpsonovi“, uz komentar o nepriznavanju srpskog jezika, kojim, prema navodima iz objave, govori značajan dio građana Crne Gore.

Crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je ambasadoru Rodiću ukazano da je takav način komunikacije neprihvatljiv, jer se odnosi na pitanja koja su u isključivoj nadležnosti crnogorskog ustavnog i pravnog sistema. Istaknuto je da je srpski jezik, u skladu sa članom 13 Ustava Crne Gore, u službenoj upotrebi, te da isti ustavni princip postoji i u Srbiji.

Nakon toga, nalog Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Srbije reagovao je ponovnim dijeljenjem sporne objave, uz poređenje sa ranijim javnim čestitanjem nezavisnosti Kosova od strane crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova, što je ocijenjeno kao miješanje u unutrašnje poslove Srbije.