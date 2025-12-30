Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je nakon dolaska policije u naselje Botun da "Crna Gora od jutros više nije ista".

"To poručijem i ministru Šaranoviću i potpredsjedniku Bečiću i direktoru Šćepanoviću. Očigledno je bilo da su Šćepanovića morali da izaberu na telefonskoj sjednici, da bi on dokazao svoju lojalnost tako što će da okrvavi ruke na građanima Botuna. Izgleda da Zećani treba da budu primjer kako treba da se sprovodi represija u Crnoj Gori. E, malo su se prevarili" rekao je Knežević, javljaju Vijesti.