Skupština je danas utvrdila dnevni red vanredne sjednice parlamenta, zakazane na zahtjev predsjednika države Jakov Milatovića, a po kojem poslanici ponovo treba da se izjasne o njegovom predlogu da Predrag Krstonijević bude izabran za sudiju Ustavnog suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dnevni red je usvojen jednoglasno, glasovima 50 poslanika.

"Pedeset je brojka i viša nego što je dovoljno da izaberemo sudiju Ustavnog suda", rekao je šef parlamenta Andrija Mandić i kazao da će se poslanici o predlogu predsjednika države naknadno izjasniti.

"O nastavku sjednice bićete blagovremeno obaviješteni", dodao je Mandić.

Krstonijević nije dobio potrebnu većinu u prvom krugu glasanja, 31. decembra 2025. godine. Tada je njegov izbor podržalo 25 poslanika, dok ih je 20 bilo uzdržano. Za izbor sudije Ustavnog suda potrebna je kvalifikovana većina, odnosno dvotrećinska podrška svih poslanika (najmanje 54 glasa) u prvom krugu.

U drugom krugu glasanja mu je potrebna podrška tri petine poslanika, odnosno 49 glasova.

Milatovićev kabinet je prije dva dana saopštio da je vanredna sjednica parlamenta, koja je za 10. februar zakazana na zahtjev predsjednika Crne Gore, test ozbiljnosti i odgovornosti Vlade, Skupštine i svakog poslanika.