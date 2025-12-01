Skupštinski Ustavni odbor raspisao je danas javni poziv za izbor jednog sudije Ustavnog suda, a rok za prijavu trajaće 15 dana - što je zakonski minimum.

Odluka o raspisivanju javnog poziva donesena je jednoglasno, a poziv će biti raspisan 3. decembra.

Šefica tog parlamentarnog tijela Jelena Božović (Nova srpska demokratija) predložila je da rok poziva bude 20 dana, umjesto dosadašnjih 30.

Poslanik vladajućeg Pokret Evropa sad (PES) Darko Dragović kazao je da je predlog te partije za javni poziv traje 15 dana.

Poslanica najjače opozicione stranke, Demokratske partije socijalista (DPS), Sonja Popović kazala je da nije sigurna da je dobra ideja da se rok skraćuje na zakonski minimum, a da je 30 dana možda i previše, te da je predlog Božović od 20 dana najbolje rješenje, pišu Vijesti.

Predstavnik Demokrata Nikola Rovčanin saglasio se s Dragovićevim predlogom od 15 dana, istakavši da je potrebno napraviti plan kalendarskih aktivnosti.

Skupštinar Socijalističke narodne partije (SNP) Bojan Božović kazao je da je i ta stranka saglasna sa Dragovićevim predlogom.

Poslanik Bošnjačke stranke (BS) Jasmin Ćorović kazao je da je BS takođe saglasan s predlogom od 15 dana, ali je i pozvao odbor da poštuje zakon i Ustav, te da poštuje prava manjina i za sudiju Ustavno suda predloži kandidata bošnjačke nacionalnosti.

Božović je navela da će se odbor potruditi da do kraja januara da predloži kandidate, pa da najviši zakonodavni dom u vanrednom zasjedanju (s obzirom na to da je parlament od 1. januara do kraja februara "na odmoru") glasa o njihovom predlogu.

"Namjera da se izabere funkcionalan Ustavni sud, a da Skupština ne bude kočničar u tom procesu", poručila je Božović.

Popović poručila je na današnjoj sjednici odbora da je narativ koji se plasira da je opozicija kriva za neizbor sudija Ustavnog suda netačan, te da je krivica isključivo vladajuće većine, prenose Vijesti.

Parlamentarac PES-a Boris Pejović istakao je da bi kandidatknija šefa države Jakova Milatovića, Mirjana Vučinić, bila izabrana da su svi poslanici DPS-a bili u skupštinskim klupama na dan glasanja.

Rovčanin naveo je da je sazivanje sjednice Ustavnog odbora u kratkom roku, poruka vladajuće većine da joj je stalo do popunjavanja Ustavnog suda.

Kazao je da je Milatović morao prije predlaganja Mirjane Vučinić za sudiju Ustavnog suda, morao da održi konsultacije sa svim zainteresovanim u parlamentu.

Jovan Jovanović izabran je prošle sedmice za novog sudiju Ustavnog suda, dok Mirjana Vučinić i Mirjana Radović nisu dobile potrebnu podršku poslanika na sjednici parlamenta.

Za Jovanovića je glasalo 50 poslanika, dok je jedan bio protiv, a tri uzdržana. Radović je dobila podršku 47 poslanika, dva su bila protiv, a tri uzdržana. Kad je u pitanju Vučinić, za njeno imenovanje je bilo 45 poslanika, dok je 11 bilo uzdržano.

Vučinić je za sudiju predložio šef države Jakov Milatović, a Radović i Jovanovića skupštinski Ustavni odbor.

U Ustavnom sudu do izbora Jovanovića bilo četvoro sudija od sedam, koliko bi trebalo da ih ima po zakonu. Izborom Jovanovića, njihov broj povećao se na pet, ali samo nakratko, jer već krajem godine ističe mandat sutkinji Desanki Lopičić, pa će ih ponovo biti četvoro.

Ustavni sud s tim brojem sudija nije u blokadi i može da odlučuje, ali mu je, u tom slučaju, za to potrebno da sve četvoro sudija glasa na isti način, pišu Vijesti.

Milatović raspisao je u petak novi poziv za sudiju Ustavnog suda.

Prvi pokušaj izbora sudija propao je 14. oktobra, jer niko od predloženih kandidata nije dobio dvotrećinsku većinu - 54 “ruke” parlamentaraca.