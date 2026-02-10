U Kotoru je trenutno na snazi opsadno stanje, jer više desetina policajaca pretresa pripadnike organizovane kriminalne grupe poznate kao kavački klan.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Kotoru je trenutno opsadno stanje - više desetina policajaca na nekoliko lokacija pretresa pripadnike organizovane kriminalne grupe kavački klan, saznaju "Vijesti" iz više izvora.

Prema istim informacijama, nekoliko desetina policajaca opkolilo je i zgradu u Kavču, a njihove kolege unutra pretresaju taj stambeni objekat. "Vijestima" su i građani tog primorskog grada saopštili da je vidljivo prisustvo policije.

U ovom trenutku nije poznato ko je od članova klana pretresen tokom policijske akcije.