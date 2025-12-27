Ustavni odbor je prethodnog dana saslušao četiri kandidata od ukupno devet prijavljenih na konkursu raspisanom početkom decembra za izbor jednog sudije Ustavnog suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kandidat za sudiju Ustavnog suda, Miodrag Pešić, povukao je svoju prijavu na javni poziv, saopštio je Ustavni odbor Skupštine Crne Gore.

„Na današnjem nastavku 21. sjednice Ustavnog odbora saslušani su kandidati Nataša Bošković, Muhamed Đokaj, Katarina Peković i Milva Prelević. Kandidat Miodrag Pešić, prije početka sjednice, pismenim putem obavijestio je odbor da povlači prijavu na javni poziv“, navodi se u saopštenju koje je objavljeno na zvaničnom sajtu Skupštine.

