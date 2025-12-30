Mještani Botuna, koji se protive gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Bečiću su zbog jutrošnje intervencije policije skandirali: "Bečiću, izdajo".

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić poručio je da nema dodira sa operativnim postupanjem policije.

"Razumijem političke pokušaje crtanja meta mojoj malenkosti. Nije prvi put i jasni su mi motivi. Aleksa Bečić apsolutno, saglasno Zakonu, nema bilo kakvog dodira sa operativnim postupanjem Policije i sve suprotno je strogo zabranjeno. Policija je saglasno Zakonu operativno nezavisna u radu i postupanju i apsolutno samostalno donosi operativne odluke cijeneći ispunjenost zakonskih uslova", saopštio je on.

"U konkretnom slučaju kako i vidimo, zahtjev za asistencijom je stigao od strane pripadnika Komunalne policije u Glavnom gradu, na čijem čelu se nalaze uvažene kolege koje su se nalazile na izbornoj listi koalicije čiji konstituenti su protivnici izgradnje projekta u Botunu. I kada su mi u januaru skandirali neki drugi 'ubico' na protestima koje je predvodio Aco Mijajlović, i sada, i uvijek, ono na čemu insistiram je da se pokaže maksimalna trpeljivost prema građanima, kako bi se izazovne situacije rešavale uz maksimalnu tolerenaciju. Zato je dobro što su na licu mjesta prisutni i pripadnici Unutrašnje kontole kako bi adekvatno cijenili zakonitost postupanja svakog policijskog službenika", saopštio je Bečić, pišu Vijesti.